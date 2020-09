Francesco Paolantoni, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Francesco Paolantoni, chi è: etò, altezza, pezzo, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Francesco Paolantoni è un attore, comico e commediografo italiano. Dopo aver recitato tanto a teatro ed essere stato il protagonista di tanti film, negli ultimi anni ha conquistato l’affetto anche del pubblico televisivo con la sua comicità ed ironia, ma chi è davvero Francesco Paolantoni? Andiamo a scoprire tutti i segreti e le curiosità su di lui.

Francesco Paolantoni: età, altezza e vita privata

Nome: Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni Data di nascita: 3 Marzo 1956

3 Marzo 1956 Età: 64 anni

64 anni Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Pesci Professione: Comico, Attore e Commediografo

Comico, Attore e Commediografo Luogo di nascita: Napoli

Napoli Tatuaggi: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @francescopaolantoni

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956. La passione per la recitazione lo porta a frequentare la Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli e successivamente comincia a lavorare nelle compagnie teatrali guadagnando 20-25mila lire al giorno.

Francesco Paolantoni non è sposato e non ha figli. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me del 15 novembre 2019, sulla scelta di non sposarsi, ha detto:

“Sono stato con una donna che fa l’autrice per 20 anni. Poi ho avuto un altro paio di storie e da allora sono single per legittima difesa. Sono un single incallito, poi più passa il tempo e più è difficile impegnarsi con qualcuno anche perché sto bene da solo con me stesso“.

La carriera

La carriera di Francesco Paolantoni comincia a teatro. Nel 1986 con Stefano Sarcinelli porta in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo Fame. Successivamente con Vincenzo Salemme scrive e interpreta La gente vuol ridere, Fuori nevica e Killer. Realizza con Giobbe Covatta Io e lui e da solo The School of the Art of De Lollis.

Contemporaneamente comincia a lavorare anche in televisione. È Cupido in Indietro tutta! di Renzo Arbore. Partecipa a Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su, dove conosce Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti, con cui collabora ad Odeon TV nelle trasmissioni Telemeno e Spartacus. A metà degli anni ’90 arriva la grande popolarità con la Gialappa’s Band Mai dire Gol, con il programma Quelli che il calcio, ell’epoca condotto da Fabio Fazio e a L’ottavo nano della banda Dandini-Guzzanti.

Lavora anche al cinema recitando in film come Blues metropolitano, Fatalità, L’amore molesto, Hotel Paura, Baci e abbracci, Terra bruciata e Liberate i pesci! di Cristina Comencini. A settembre 2020 è concorrente di Tale e Quale Show.