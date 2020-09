Enzo Capo lascia Uomini e Donne, Maria De Filippi: “E’ scappato via”

Enzo Capo ha lasciato Uomini e Donne per raggiungere la sua ex fidanzata. A dare l’annuncio è stata Maria De Filippi in puntata.

Enzo Capo da qualche tempo a questa parte, grazie anche alla sua storia con Pamela Barretta, che è terminata all’inizio dell’anno a causa delle loro incompatibilità caratteriali, è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Lo è stato perché fino alla puntata andata in onda ieri, il cavaliere occupava il parterre maschile della trasmissione, invece oggi Maria De Filippi ha annunciato del suo repentino abbandono.

La conduttrice, infatti, ci ha tenuto a precisare che tale scelta riguarda soltanto ed esclusivamente Enzo, che di recente ha preso una drastica decisione su Pamela, e che la redazione non c’entra assolutamente nulla con la sua assenza nel parterre formato dai cavalieri del programma.

“Ha sentito l’improvviso bisogno di tornare dalla sua ex” ha esordito Maria De Filippi sull’addio di Enzo Capo a Uomini e Donne. “E’ scappato via per andare a Stoccarda da lei” ha aggiunto, lasciando il pubblico di stucco visto che fino a poco tempo fa lui si diceva pronto ad innamorarsi di nuovo e che si era lasciato alle spalle ogni possibile storia con le ex.

Pamela Barretta aveva ragione su Enzo Capo a Uomini e Donne? Il sospetto

Appare piuttosto sospetto agli occhi del pubblico di Uomini e Donne che Enzo Capo, che ha sempre negato di aver ogni rapporto con la sua ex fidanzata e che questa fosse interessata a sfruttare la visibilità del programma per creare una storia con lui, storia che esisteva già prima e al di fuori degli studi Elios, senta l’improvviso bisogno di correre da lei e di riprendere la loro relazione lì dove era finita.

Gianni Sperti, dopo l’annuncio di Maria De Filippi in studio, ha prontamente ricordato le parole di Pamela Barretta, ex di Enzo, che lo accusava di essere lì soltanto per prendere in giro tutti.

“Allora aveva ragione lei quando diceva che con questa ex in realtà non si era mai lasciato” ha subito osservato l’opinionista. Ed in effetti sembra piuttosto strano che tutto ciò che Pamela aveva raccontato in studio abbia una certa similitudine con quanto poi realmente accaduto nella vita del cavaliere.

Enzo Capo dopo Uomini e Donne ha prontamente pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo immortala al fianco della sua fidanzata, confermando quanto raccontato da Maria in studio. Lui è ritornato con la sua ex fidanzata e al pubblico sono tornai i tanti dubbi che lui non sia stato propriamente sincero né nei loro confronti né in quelli della redazione, ma ora una cosa è certa: l’esperienza dell’ex di Pamela Barretta al Trono Over è ufficialmente finita.