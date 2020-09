Tommaso Zorzi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Tommaso Zorzi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata dell’influencer più amato di tutti i tempi.

Tommaso Zorzi è uno degli influencer più amati e apprezzati degli ultimi tempi, ma la sua fama va oltre il mondo della rete. Tommaso è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a diversi reality show, tra cui Riccanza e Pechino Express in coppia con Paola Caruso, ma ora è pronto a varcare la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip di Signorini.

Nome: Tommaso Zorzi

Data di nascita: 2 aprile 1995

Segno Zodiacale: Ariete

Età: 25 anni

Luogo di nascita: Milano

Professione: Influencer

Altezza: 190 cm

Peso: 75 kg

Tatuaggi: sul gomito ha la scritta “oil” e sul ginocchio “milk”. A questi si aggiungono un pinguino, un fiore, un elefante, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Un piede sul piede e una foglia di bambù.

Social: Instagram, Youtube.

Tommaso Zorzi vita privata

Tommaso è uno dei ragazzi più ricchi del bel paese e non per niente viene da una famiglia della Milano per bene. Finito il liceo, sceglie di studiare Economia e Business Management a Londra. Città che gli permetterà di scoprire se stesso e di accettare la sua omosessualità.

E’ stato proprio lì, infatti, che Tommaso Zorzi ha fatto coming out con la sua famiglia, attraverso una mail a sua madre. Lei ha reagito in maniera serena, accettando suo figlio, com’è giusto che sia, per quello che è. Zorzi ha anche una cagnolina, Gilda, alla quale è molto legato.

Tommaso ha numerosi amici del mondo dello showbiz. Paola Caruso, con cui ha preso parte a Pechino Express, Lindsay Lohan, che gli ha raccontato ogni cosa sul Free Britney, e tante altre ancora. Tra questi non fa parte il cantante Morgan, visto che ha parlato male del suo odore.

Zorzi nella vita fa l’influencer ed è famoso per non avere peli sulla lingua, tant’è che spesso e volentieri è stato protagonista di numerose polemiche perché non ha mai nascosto il suo stile di vita o quali sono i sui reali pensieri in merito a determinate tematiche. Non sono mancati gli scontri con Giulia De Lellis, Er Faina e l’ultimo botta e risposta con la fidanzata di Francesco Monte.

Tommaso Zorzi fidanzato

La vita sentimentale di Tommaso Zorzi ha appassionato e non poco i suoi fan. Tant’è che a maggio ha pubblicato un libro in cui racconta diverse sfortune sentimentali. Il volume è intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri ed ha catturato il pubblico per i toni ironici e divertenti con cui ha descritto le sue delusioni sentimentali.

Il suo storico fidanzato è Marco Ferrero, vero nome di Iconize. I due sono stati fidanzati per qualche tempo per poi decidere di terminare le loro strade nel 2018. Attualmente sembrerebbe essere fidanzato con il designer Armando Condemi. I due avevano pubblicato in rete uno scatto in cui si scambiavano un tenero bacio per poi chiarire ai fan che era uno scherzo e niente di più, però pare proprio che da quel momento i due abbiano iniziato a frequentarsi.

Tommaso Zorzi carriera

Come anticipato, la carriera di Tommaso Zorzi si basa principalmente sul web ma non ha di certo disdegnato il mondo del piccolo schermo, visto che è stato un personaggio ricorrente della serie realizzata da Mtv Riccanza, ma non solo.

L’influencer ha fatto anche da inviato al Festival di Sanremo per poi diventare uno dei concorrenti del talent show di Sky Dance, Dance, Dance. Nel 2018, come anticipato più volte, ha deciso di partire per Pechino Express con Paola Caruso

Prima dello scoppio del lockdown, insieme a Giulia Salemi, ha condotto uno spazio sul web dedicato all’edizione de La Pupa e il Secchione condotto da Paolo Ruffini ed ora è stato scelto da Alfonso Signorini nel cast del Grande Fratello Vip. Tommaso tra qualche giorno varcherà la famosa soglia rossa ed è pronto a mettersi in gioco visto che un’astrologa gli ha confidato che nella casa più spiata d’Italia troverà l’amore della sua vita.

Tommaso Zorzi al GF Vip non passerà sicuramente inosservato, visto che ha già lanciato una stoccata a Patrizia De Blanck.

