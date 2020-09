Barbara d’Urso Instagram: la foto col pancione manda in estasi i follower

Barbara d’Urso posta una foto della sorella Eleonora col pancione e manda in estasi i follower

Barbara d’Urso è la regina indiscussa della TV ed i suoi follower seguono il suo account Instagram sempre con molta attenzione, in attesa dei suoi outfit pre-puntata o dei suoi esilaranti ed ironici sketch.

Quella che però oggi posta ‘zia Barbara’ è una dolce foto della sorella Eleonora in dolce attesa, mostrandola in tutto il suo splendore con il pancione in bella vista.

Barbara d’Urso, la foto col pancione riceve una pioggia di like

La foto postata da Barbara è di una dolcezza disarmante, una foto che racconta il faticoso ma magico momento della maternità. Sua sorella Eleonora infatti si affaccia dalla porta mostrando in primo piano il suo bel pancione.

Barbara diventerà zia della piccola Sofia, come si legge nel commento che accompagna lo scatto, ed è felice di mostrare ai follower l’avanzamento della gravidanza della sorella, in attesa di poter abbracciare la sua nipotina.