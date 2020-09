Mara Venier e quella mania del controllo: “A mio marito penso solo io”

Mara Venier ha il “controllo totale” della vita di suo marito: ecco come è riuscita a essere l’unico punto di riferimento per lui.

Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono una delle coppie più affiatate della televisione italiana. Lei, innamoratissima, ha fatto più volte riferimento a quanto sia stato difficile vivere il periodo del Coronavirus con la preoccupazione che Nicola, il grande amore della sua vita potesse ammalarsi.

Lui pubblica sui social moltissime fotografie di lei e, quando sono insieme, appaiono felici e sorridenti come due ragazzini al primo amore.

Una coppia inossidabile che pare custodisca almeno un paio di segreti per una perfetta felicità: il primo è la completa libertà di cui godono entrambi, considerandosi prima di tutto amici, e l’altro è la completa fiducia che ripongono l’uno nell’altra.

Mara ha recentemente raccontato, però, che nel momento in cui è entrata nella vita di Nicola Carraro, l’uomo conduceva una vita ben diversa da quella di ora: le cose sono profondamente cambiate e oggi Mara è la regina incontrastata non solo della Domenica televisiva, ma anche della vita del marito, il quale non muove letteralmente un passo senza che lei lo sappia.

Mara Venier: “Mio marito aveva domestici e guardie del corpo: ho licenziato tutti!”

“Mio marito è un uomo impegnativo” ha dichiarato Mara Venier in una lunga intervista rilasciata di recente, senza rendersi conto che, forse, anche lei non dev’essere esattamente una moglie facile da gestire per il settantottenne Carraro.

Nonostante i problemi di salute normali alla sua età, Nicola Carraro è un uomo ancora molto attivo, che adora giocare a golf a Santo Domingo, stare all’aria aperta e andare al mare, è quindi abbastanza semplice immaginare quanto più attiva ancora fosse la sua giornata un paio di decenni fa, quando le energie erano sicuramente di più.

Ad aiutarlo a gestire quella che doveva essere una vita piuttosto movimentata pare che Nicola Carraro avesse un piccolo esercito di assistenti: segretari, domestici, maggiordomi e perfino guardie del corpo.

Quando si conobbero (era il 2001), Mara e Nicola non si stettero subito simpatici, a causa di una battuta piuttosto pungente che Nicola decise di fare a Mara in merito alla sua cucina. “Anni prima Jerry Calà mi aveva detto che Mara non sapeva cucinare la pasta e fagioli, così glielo dissi e le stetti antipatico per il resto della serata!” confessò Nicola qualche tempo fa.

Certo, citare i gusti culinari dell’ex marito di una donna non è esattamente il passo giusto da fare per cominciare un’amicizia amorosa, ma pare che comunque le cose presero una piega giusta.

I due si misero insieme e non si sono mai più lasciati, nonostante alti e bassi che capitano, in fondo, a tutte le coppie.

Nel momento in cui è entrata stabilmente nella sua vita, Mara ha riorganizzato ogni abitudine di Carraro, e ne va anche piuttosto fiera.

“Ho fatto una gran pulizia intorno a lui, che era abituato ad avere maggiordomi, camerieri, autisti e guardie del corpo. Ce sto solo io! Questo vuol dire che alla fine tutto ricade su di me, gli organizzo la vita in tutto e per tutto” ha dichiarato.

Come faccia Mara a svolgere il lavoro di un piccolo esercito di persone oltre al proprio è un vero e proprio mistero, ma pare che si ancora perfettamente in grado di rispettare tutti gli impegni presi.

Tra l’altro, il fatto che gestisca anche la casa completamente da sola fa capire quanto iperattiva sia la Zia Mara. Qualche tempo fa Carraro si lamentò del fatto che la moglie sia letteralmente fissata con le pulizie della casa e che sia disposta anche ad alzarsi alle sei di mattina pur di cominciare a pulire, e che non si curi minimamente del fatto che Nicola stia ancora dormendo!

A quanto pare però le piccole manie di Mara non sono state in grado di far scemare l’amore di Nicola, che lo scorso Giugno le ha addirittura chiesto di risposarlo.