Grande Fratello Vip: anticipazioni della quinta edizione

Grande Fratello Vip, il 15 settembre comincia la quinta edizione del reality show più famoso d’Italia su Canale 5. Reso noto il cast ufficiale.

La casa più famosa d’Italia sta per tornare ad aprire le porte. Il 14 settembre, infatti, su Canale 5, parte la quinta edizione del Grande Fratello Vip: la versione con i personaggi noti, in veste di coinquilini nella sede di Cinecittà a Roma, ha entusiasmato forse ancor di più dell’edizione nip dando adito a pettegolezzi, rumors e parodie in Rete sempre molto efficaci. Ragion per cui, Alfonso Signorini, nuovamente alla conduzione del reality show per antonomasia. Sarà affiancato da Pupo e Antonella Elia, bocciato il ritorno di Wanda Nara nonostante il successo dell’edizione scorsa che l’ha vista spiccare nei panni di opinionista.

La quinta sarà un’edizione ancor più imprevedibile, con qualche modifica nel meccanismo e nel format, anche se permangono le regole base: la porta rossa, il confessionale, le nomination e il tugurio. C’è tutto, anzi di più. Intanto, a meno di una settimana dalla partenza, è stato reso noto il cast completo che vedrà una serie di volti conosciuti fra presente e passato del piccolo schermo: si passa da Patrizia De Blanc, una delle prime ad annunciare il suo ingresso nella casa, a Fausto Leali.

GFVip, la quinta edizione ai blocchi di partenza: il cast ufficiale

Poi ci sarà anche Elisabetta Gregoraci, fino a Flavia Vento – i bookmakers danno per scontato l’abbandono del programma in corso d’opera, è già successo ai tempi de “L’Isola dei Famosi” e “La fattoria” – e Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria. Paolo Brosio e Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, daranno quell’ulteriore tocco di imprevedibilità con i loro caratteri così diversi a confronto.

Mentre Myriam Catania e Dayane Mello impreziosiranno il già folto cast per gli amanti del glamour e del lifestyle. Il mosaico di partecipanti è completo, ora non resta che aspettare gli sviluppi di un’edizione che parte sotto i migliori auspici. Vedremo se l’Auditel premierà anche questa volta le intenzioni di Signorini e soci.

Ve li abbiamo presentati.

Vi hanno fatto discutere e… sono carichi. 😏 Le immagini corrono sullo schermo mentre continua la loro corsa verso la Porta Rossa: ecco a voi il cast completo di #GFVIP! 😍 pic.twitter.com/hRnP7b78xG — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 8, 2020

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip: Signorini spiega perché ha scelto Antonella Elia