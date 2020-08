Antonella Elia sostituisce Wanda Nara al Grande Fratello Vip: l’annuncio

Antonella Elia prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip. Signorini ha preferito puntare tutto sulla showgirl reduce da Temptation Island.

Antonella Elia, dopo l’esperienza non proprio brillante a Temptation Island, ha ricevuto una bella notizia. La showgirl infatti sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Ad annunciare la notizia è stato il portale web Tv Blog, che ha confermato che la showgirl, che si contendeva la poltrona da opinionista insieme a Giulia De Lellis e Loredana Lecciso, è riuscita ad avere la meglio battendo la concorrenza.

Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. La showgirl, che è stata difesa da Maria De Filippi dopo le numerose critiche ricevute dal pubblico di Temptation Island, affiancherà Pupo, confermato per la seconda edizione consecutiva, prendendo il posto della dimenticata Wanda Nara che purtroppo non ha brillato durante il suo debutto.

Il portale, oltre a confermare la presenza di Antonella, ha anche rivelato un curioso retroscena in quanto la formula che prevede due opinionisti stava per essere “stravolta” da Alfonso Signorini, che poi ha optato per una versione più “classica”. Ecco cosa aveva in mente.

Antonella Elia nuova opinionista del GF Vip: il retroscena su Elettra Lamborghini

Il portale che ha confermato la notizia di Antonella Elia al GF Vip ha anche rivelato che inizialmente Alfonso Signorini aveva anche optato per la presenza di Elettra Lamborghini, l’unica vera rivelazione del Festival di Sanremo 2020, arrivando a stravolgere il classico sistema dei due opinionisti aggiungendone una terza.

Elettra, infatti, avrebbe dovuto “schierarsi” con Antonella Elia al Grande Fratello Vip, che sembra aver già perdonato Pietro Delle Piane dopo Temptation Island, contro Pupo, creando il classico “maschi contro femmine”, ma alla fine Signorini ha optato soltanto per due opinionisti all’intero della quinta edizione del suo reality show.

Elettra Lamborghini è stata scartata dal GF Vip e questa scelta, forse, non si è rivelata essere del tutto sbagliata. La Lamborghini, grazie alla sua innata simpatia, avrebbe portato sicuramente una ventata d’aria fresca al reality show di canale 5, ma forse a rimetterci sarebbe stata soltanto la sua carriera di cantante che sta proseguendo a gonfie vele.