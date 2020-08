Temptation Island, Maria De Filippi: “Antonella Elia? L’ho voluta io”

Maria De Filippi ha ammesso di aver voluto fortemente Antonella Elia a Temptation Island, aggiungendo un curioso retroscena sulla Marcuzzi.

Maria De Filippi è uno dei pochi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che non ama molto parlare, ma quando lo fa ci riesce nel migliore dei modi raccontando tutto quello che c’è da dire nel dettaglio senza lasciare spazio all’immaginazione o a secondi fini.

Recentemente intervistata dal settimanale Gente, la conduttrice ha parlato della recente messa in onda di Temptation Island per poi concentrarsi su quella che il 9 settembre andrà in onda, che vede Alessia Marcuzzi nelle vesti di padrona di casa.

La conduttrice ci ha tenuto a chiarire, prima di ogni cosa, che Antonella Elia, una delle concorrenti più discussi di quest’anno a causa della sua decisione di perdonare in maniera piuttosto sbrigativa il suo compagno Pietro Delle Piane tanto da far sospettare che i due si fossero messi d’accordo prima, ha partecipato al programma perché fortemente voluta da lei.

“Antonella è stata fortemente voluta da me“ ci ha tenuto subito a precisare la conduttrice, che durante il corso dell’intervista ha parlato anche di un possibile ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. “Io e lei ci siamo conosciute negli studi del Centro Palatino, a Roma. Era il 1992 e lei era impegnata con Enrica Bonaccorti nella conduzione di Non è la Rai” ha spiegato Maria De Filippi su Antonella Elia. “In quel periodo ci incontravamo spesso, ci piaceva scambiare quattro chiacchiera in compagnia. Poi ci siamo beccate anche da Maurizio al Costanzo Show, dove si presentava sempre con il cane” ha aggiunto. “Sempre con Maurizio, ha lavorato a Buona Domenica, io e lei siamo quasi coetanee“.

“Quest’anno, quando lei ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sono rimasta colpita dalla sua forte personalità” ha poi svelato. “Lei è aggressiva ma dolce, scostante ma alla continua ricerca d’affetto. Per questo l’ho voluta con me” ha concluso su Antonella per poi spiegare in maniera più generica come avviene di solito la selezione delle coppie che si sceglie di far partecipare a Temptation Island.

“Di solito scegliamo coppie che tra loro hanno poco in comune, devono essere tutte diverse ed avere quelle caratteristiche con cui il pubblico può entrare in contatto” ha spiegato Maria. “Parli con loro per ore, li studi, li intervisti, poi li piazzi davanti alle telecamere giorno e notte e speri che lì, quando la macchina inizia a riprendere, possa accadere tra loro quello che tu avevi intuito molto prima“ ha illustrato la moglie di Maurizio Costanzo per poi commentare una delle coppie di successo di quest’edizione. Quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che dopo Temptation Island si sono detti pronti per il matrimonio.

“Quest’anno poi siamo riusciti a scovare una coppia che ha fatto impazzire il pubblico: quella formata da Manila, ex Miss Italia, e l’ex calciatore Lorenzo. Sono davvero due belle persone“ ha concluso Maria De Filippi, rispondendo anche a chi l’accusa di portare sul piccolo schermo degli italiani soltanto prodotti trash, tanto da ribattezzare l’isola delle tentazioni come l’isola delle corna.

“Queste critiche non mi toccano, non mi offendo nel leggere certi commenti sul programma” ha rivelato Maria. “In tv ognuno è libero di guardare quello che più preferisce. Io sono del parere che un programma ha successo non grazie al personaggio che lo introduce, ma per il pubblico” ha spiegato. “Se loro iniziano a seguirti, hai vinto. E’ fatta” ha aggiunto.

“Devi dare al pubblico quello che vuole senza fare troppo la spocchiosa. Devi essere in grado di capire i loro interessi, i loro gusti e chi andrà a guardare un determinato programma” ha concluso Maria. “Temptation Island è tutto questo. Non c’è nulla di finto, non è qualcosa di combinato in precedenza”.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island, De Filippi: “Facciamo ridere”

Maria De Filippi, come anticipato, durante il corso dell’intervista ha anche parlato della prossima edizione di Temptation Island, prevista per il 9 settembre salvo imprevisti, che vede Alessia Marcuzzi nel ruolo di padrona di casa.

Anche questa volta, vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, si è deciso di lavorare garantendo il massimo della sicurezza non solo dei singoli partecipanti ma anche di tutti gli addetti ai lavori.

“Anche per questa seconda parte del programma, i concorrenti sono stati messi tutti in quarantena. Hanno iniziato il loro isolamento già dal 10 luglio e sono stati sottoposti tutti al test sierologico e, se sarà il caso, anche al tampone” ha rivelato Maria De Filippi su Temptation Island, tra l’altro il villaggio in cui viene girato il programma è stato colpito da un terribile incidente. “Non posso nascondere che in questi mesi abbiamo lavorato tutti covando una certa paura, è innegabile, ma cosa dovevamo fare?” ha chiesto retoricamente la conduttrice. “La mia società ha tantissimi dipendenti e le scelte da poter inseguire erano due: chiudere tutto e andare a casa oppure continuare“ ha spiegato. “Abbiamo scelto di continuare, ma lo abbiamo fatto tutti insieme di comune accordo”.

Maria ha parlato per la prima volta della paura di dover lavorare in un periodo storico, diciamocela tutta, di certo non facile, ma nonostante tutto, grazie anche ai suoi collaboratori, ha trovato la forza di andare avanti garantendo non solo un’entrata a numerose famiglie ma anche al pubblico da casa di poter vivere dei momenti in piena spensieratezza. La moglie di Maurizio Costanzo, come anticipato, ci ha anche tenuto a parlare della conferma di Alessia Marcuzzi a Temptation Island, che anche quest’anno andrà in onda nonostante l’incidente. La conduttrice ha svelato un retroscena riguardante lo scorso anno e della scelta di affidarle, rispetto alla volta precedente, un’edizione dedicata interamente alle persone comuni.

“Alessia quest’anno, a differenza di quello precedente, condurrà un’edizione dedicata interamente ai NIP che, contrariamente ai personaggi del mondo dello spettacolo, sono persone normali” ha spiegato la conduttrice. “Preferisco questo tipo di edizione, ci credo di più. Loro sono più veri, scatta l’improvvisazione, la sorprese. Quell’elemento inaspettato che fa restare tutti incollati allo schermo” ha proseguito Maria.

“Lei è una donna generosa, una persona davvero buona ed è caratterizzata da un’ingenuità imbarazzante” ha svelato Maria De Filippi su Alessia Marcuzzi. “Ogni tanto senti il bisogno di andare da lei è dirle: ‘Alessia, devi svegliarti‘. Il mondo della televisione non è così bello come sembra, è tremendo”. ha spiazzato la conduttrice. “Basta poco affinché ti cuciano addosso un cliché che nemmeno ti appartiene” ha aggiunto. “Lei per il pubblico è quella bella che ama vestirsi indossando i capi realizzati da Versace, ma arrivati ad un certo punto devi crescere e cambiare“ ha concluso la moglie di Maurizio Costanzo per poi svelare un retroscena riguardante la passata edizione, quando Alessia è approdata nel programma andando a sostituire Simona Ventura che scelse di abbandonare il progetto per tornare in Rai.

“Lo scorso anno, quando lei ha preso parte per la prima volta al programma, l’ho raggiunta in Sardegna per parlarle” ha ammesso la De Filippi a distanza di un anno. “Le ho detto, Alessia non puoi metterti a condurre il falò sul tronco mentre indossi una minigonna“ ha rivelato Maria. “Così facciamo ridere, mettiti i jeans e sii te stessa“ ha aggiunto. “Sii te stessa, senza fare prove. Senza leggere un copione e così poi ha fatto” ha concluso. “Ed è stata bravissima”. Alessia e Antonella, due donne completamente diverse scelte da Maria, che hanno saputo conquistare, a modo loro, il pubblico del piccolo schermo.