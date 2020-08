Belen Rodriguez, Luca Dorigo punge Jeremias: “Ha fatto carte false”

Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, ha lanciato una frecciata a Jeremias, fratello minore di Belen Rodriguez, per poi parlare della d’Urso.

Luca Dorigo è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne. Luca è stato uno dei pochi protagonisti del programma ad aver fatto per ben tre volte il suo percorso negli studi Elios e tutte le volte non si è concluso nel migliore dei modi. Dopo l’avventura nel dating show di Maria De Filippi, Luca ha preso parte alla prima ed unica edizione di 1, 2, 3 Stalla, reality show condotto da Barbara d’Urso. Dopo di ché avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi in sostituzione di Jeremias Rodriguez, ma all’ultimo minuto il contatto e saltato e Luca ha perso l’occasione di prendere parte all’adventure game di canale 5.

Intervistato dalla pagina Instagram TvLO La Tv Web senza Filtri, Luca si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del fratello di Belen Rodriguez, che è stata elogiata da Maria De Filippi, facendo riferimento proprio all’esperienza televisiva saltata.

“Due anni avrei dovuto partecipare all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Ero stato chiamato a sostituire il fratello minore di Belen Rodriguez, Jeremias“ ha esordito Luca, che da qualche tempo svolge la professione di dj. “Lui si era rotto una mano, ma alla fine per modo di dire hanno fatto carte false ed è partito con il problema della mano“ ha aggiunto l’ex tronista di Maria De Filippi.

“Come mai è partito nonostante l’infortunio? Anche io ho una sorella, molto bella, ma ha una bambina e vive qui in paese” ha concluso Luca Dorigo contro Jeremias Rodriguez, facendo intuire che il legame di parentela tra Belen e suo fratello lo abbia aiutato in qualche modo a prendere parte al reality show di canale 5.

Luca Dorigo si sbilancia su Barbara e Maria De Filippi: “Facile attaccarle”

Luca Dorigo, oltre a lanciare una frecciata al fratello minore di Belen Rodriguez, si è sbilanciato anche nei confronti di Maria De Filippi e Barbara d’Urso, le due conduttrici che a distanza di anni gli hanno permesso di lavorare nel mondo dello spettacolo.

L’ex tronista ha iniziato subito con Maria, colei che gli ha permesso di poter debuttare in tv. Dorigo ha speso belle parole nei confronti di Maria, sottolineando però che non prenderebbe mai parte al Trono Over nonostante si sia trovato bene quando era uno dei protagonisti del dating show.

“Sarò sempre grato a Maria per avermi permesso di svolgere il ruolo di tronista” ha esordito Luca Dorigo su Maria De Filippi, che di recente ha fatto un’inaspettata confessione su Emma Marrone. “Lei mi ha cambiato la vita, permettendomi di fare ben 3 troni. Durante il primo ho ricevuto un no” ha spiegato Luca, facendo riferimento a quella che con il tempo è diventata la sua ex, Amalia Roseti.

“Lei durante la seconda volta è tornata e mi ha detto di sì, ma le cose non sono andate bene e così nel 2007 sono tornato a far parte del programma, ma ero diventato totalmente un’altra persona“ ha proseguito Dorigo. “Non riuscivo a sopportare le critiche e scelsi di mollare il trono. Ora però sono cresciuto e non credo che andrei mai al Trono Over, anche perché non ne avrei nemmeno il tempo“ ha concluso l’ex tronista per poi rivelare cosa pensa di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che di recente ha cambiato totalmente look.

“Lui fa parte del programma da molto tempo perché sa stare in un determinato binario, mentre invece mi è dispiaciuto non poter avere Tina durante i miei percorsi sul trono. Lei mi fa sorridere e ritengo sia una persona molto intelligente” ha aggiunto chiudendo il capitolo Uomini e Donne per aprire quello su Barbara d’Urso.

“E’ facile criticare Barbara e i suoi programmi perché invita personaggi che lasciano desiderare, ma la tv negli ultimi tempi fa proprio schifo e ci sono personaggi, come potevo esserlo io, alquanto discutibili“ ha dichiarato Luca Dorigo di Uomini e Donne. “Ora la televisione punta ad avere grandi numero in poco tempo. Basta guardare anche soltanto i vari personaggi dei reality show, che sono soltanto persone che hanno un numero alto su Instagram ma senza una loro personalità” ha rivelato l’ex tronista. “Io, con il senno di poi, mi sono reso conto di non aver mai mostrato il mio vero me al pubblico. Forse, in un’altra esperienza televisiva, lo farei”.

Luca Dorigo dopo Uomini e Donne è tornato a far parlare di sì, non mandandole a dire proprio a nessuno.