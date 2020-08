Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane dopo Temptation Island: foto

Antonella Elia ha perdonato Pietro Delle Piane dopo l’esperienza a Temptation Island. Le foto pubblicate da Chi non lasciano dubbi. I due erano d’accordo?

Antonella Elia, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, ha scelto di prendere parte a Temptation Island, mettendo alla prova la sua relazione nata da circa un anno.

Purtroppo le cose non sono andate come sperato, in quanto l’attore si è lasciato andare a numerose dichiarazioni in merito alla sua compagna non proprio lusinghiere. Per non parlare che ha confidato a Lorenzo Amoruso, vero vincitore di quest’edizione insieme a Manila Nazzaro, di aver baciato una single e di essere alla ricerca di un posto un po’ più appartato.

Per questo motivo Antonella ha lasciato Pietro a Temptation Island, per poi cambiare idea durante il loro incontro un mese dopo la registrazione del programma, dove ha assunto un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello del falò di confronto. Il pubblico non ha apprezzato questo suo cambio repentino di idea, anche a causa della gravità delle dichiarazioni di Pietro, ed Antonella ha ammesso che rivedendo le puntate da casa è nato un nuovo senso di sconforto in lei, scegliendo così di prendersi una pausa della sua tormentata storia d’amore.

La pausa però sembrerebbe essere già finita visto che Antonella Elia ha perdonato Pietro Delle Piane dopo Temptation Island e a testimoniarlo ci sono le fotografie pubblicate dal settimanale Chi che li immortala più felici che mai al mare.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane accordo a Temptation Island? Il dubbio

Dopo la pubblicazione delle foto che ritraggono Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme, nel popolo della rete è nato il sospetto che il percorso dei due a Temptation Island non sia poi così limpido e cristallino come abbiano voluto far credere.

I telespettatori sospettano che Antonella e Pietro si siano messi d’accordo prima di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia e abbiano architettato un percorso decisamente accattivante per il mondo televisivo in modo da non passare inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo. Altrimenti non si spiegano come sia possibile che la showgirl, che ha confidato del ritorno di fiamma a Manila Nazzaro, abbia cambiato radicalmente idea sul suo rapporto nel giro di qualche giorno. In quanto non è trascorsa nemmeno una settimana dal momento in cui ha scelto di prendersi una pausa dalla sua storia con Pietro.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane erano d’accordo a Temptation Island? Il pubblico è convinto di sì.

Antonella e Pietro riusciranno a far cambiare idea al pubblico da casa in merito alla loro storia d’amore? Sarà molto difficile, visto che i telespettatori si sentono presi in giro.