Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane al falò di Temptation Island

Antonella Elia ha lasciato Pietro Delle Piane a Temptation Island, ma potrebbe aver cambiato idea dopo la fine del programma.

Antonella Elia, dopo aver mostrato a Pietro Delle Piane la sua personale compilation di figuracce a Temptation Island, ha scelto di terminare il suo viaggio nei sentimenti da sola, lasciando il suo fidanzato. La showgirl, con giusta causa, non ha nessuna intenzione di continuare una relazione con un uomo che durante il suo percorso l’ha dipinta come una donna arida, immatura e priva di comprendonio soltanto perché non è diventata madre.

Inoltre, non poteva mancare la ciliegina sulla torta del bacio dato alla single, fatto passare come un innocuo e tenero abbraccio.

Antonella, dopo avergli mollato uno schiaffo al falò, ha deciso di lasciarlo ma il pubblico dubita che questa decisione possa essere definitiva.

Antonella Elia ha lasciato Pietro Delle Piane a Temptation Island, sarà la sua scelta definitiva o dopo un mese dalla registrazione cambierà idea?

Pietro Delle Piane chiede scusa ad Antonella Elia: lei va via

Pietro Delle Piane non ha accettato la scelta di Antonella Elia a Temptation Island e per questo motivo ha provato più volte a farle cambiare idea, ma lei non ne ha voluto sapere e determinata sulla sua scelta ha voluto abbandonare da sola il programma.

“Non mi toccare, mi fai ribrezzo” ha spiegato Antonella al suo ex compagno. “Ti amo ma mi fai schifo“ ha aggiunto la showgirl, facendo notare che in 21 giorni i suoi sentimenti per lui non sono cambiati ma dopo le pesanti dichiarazioni sul suo conto non può di certo far finta di nulla e tornare alla vita di sempre.

Pietro Delle Piane è sembrato non voler accettare questa decisione, provando e riprovando a farle cambiare idea, ma Filippo Bisciglia lo ha invitato ad abbandonare il falò in quanto era più che chiara la volontà di Antonella. Un po’ meno quella dell’attore che durante il confronto ha ammesso sì di aver sbagliato, ma che lo ha fatto soltanto perché è stata lei a portarlo su tale strada visto che si è permessa di nominare Fabiano, l’ex con cui lei è ancora in buoni rapporti.

Visualizza questo post su Instagram Pietro cerca di convincere Antonella… Secondo voi riuscirà a perdonarlo? #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 1:10 PDT

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island non hanno concluso il loro percorso insieme, ma il pubblico è convinto che durante il primo mese dalla fine della trasmissione lei abbia cambiato idea.