Antonella Elia pronta a perdonare Pietro? Parla Manila Nazzaro

Manila Nazzaro dopo Temptation Island si è confrontata con Antonella Elia. Quest’ultima le ha rivelato cos’ha intenzione di fare con Pietro.

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. Durante il corso della sua avventura televisiva, oltre ad far sognare milioni di telespettatori grazie alla sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, ha particolarmente legato con Antonella Elia, l’altra fidanzata Vip di quest’edizione del programma.

Se la relazione di Manila è uscita più forte di prima da questa difficile esperienza televisiva, non può dire lo stesso Antonella che ha scelto di terminare la sua storia con Pietro Delle Piane dopo aver ascoltato con attenzione le terribili cose che lui ha detto sul suo conto all’isola delle tentazioni.

Intervistata da Vanity Fair, Manila ha rivelato di aver sentito Antonella dopo la rottura con Pietro e che quest’ultima si è sbilanciata in merito al da farsi se perdonare o meno il suo fidanzato, visto che lo ha anche difeso durante l’ultimo appuntamento speciale del programma.

“Ho vissuto questo viaggio nei sentimenti assorbendo le dinamiche di tutti gli altri” ha premesso Manila, prima di confidarsi di aver empatizzato le emozioni provate dalla Elia durante il corso di questo percorso. “Io le ho dato alcuni consigli come se fosse mia sorella. Le ho detto di non permettere mai a nessuno di umiliare e utilizzare le parole con di lei come se fossero pietre“ ha proseguito la compagna di Lorenzo Amoruso.

“Se non glielo lascerai fare, le ho detto, nessuno potrà mai permettersi di farlo o di anche pensarlo lontanamente” ha aggiunto. “Lei è una donna molto più fragile di me, anche se è molto più forte di quello che può sembrare dall’esterno” ha ammesso Manila. “Lei è una donna che possiede un grande dono: quello di perdonare. Io sono sincera, purtroppo il perdono non fa parte della mia persona e non so se potrei mai perdonare Pietro per quello che ha fatto“ ha confidato la showgirl. “Lei invece è in grado di farlo e non soltanto attraverso l’uso delle parole, ma con i fatti. Il perdono è un vero e proprio dono”.

“Non me la sento di incolpare Antonella” ha poi aggiunto Manila Nazzaro su Antonella Elia, tra l’altro Filippo Bisciglia ha ammesso che lei sta soffrendo molto. “Io l’ho sentita l’altro giorno e al telefono e mi ha detto che è riuscita a capire che parlando con Pietro qualcosa potrebbe anche recuperarsi” ha concluso Manila. “Io non voglio permettermi di giudicarla, ognuno conosce la propria storia” ha aggiunto.

Antonella Elia perdonerà Pietro Delle Piane? Dalle parole di Manila, sembra proprio che la showgirl sia sulla buona strada per farlo.

Manila Nazzaro dopo Temptation Island: il retroscena sulla De Filippi

Manila Nazzaro, oltre a parlare del suo rapporto con Antonella Elia a Temptation Island, ha anche svelato un retroscena su Maria De Filippi. In particolare si è soffermata sul loro primo incontro e sull’idea che la conduttrice si era fatta dei problemi che lei e Lorenzo Amoruso potessero avere all’interno della loro vita sentimentale.

“Sono contenuta che durante il nostro percorso, mio e di Lorenzo, sia uscita fuori quella che è la nostra normalità. Abbiamo tirato fuori i nostri principi che sono apparsi straordinari agli occhi del pubblico, ma che dovrebbero essere alla base di ogni relazione” ha premesso la showgirl, che è apparsa al settimo cielo con Lorenzo su Instagram. “Maria era convinta che il nostro problema fosse la gelosia di Lorenzo, ma dentro di me sapevo benissimo che il problema era ben altro. Sono una persona molto estroversa a livello caratteriale ma al tempo stesso anche molto rispettosa non solo delle persone ma anche dei loro sentimenti” ha proseguito Manila, rivelando che Maria De Filippi non ha bonariamente intuito il loro problema di coppia.

“Non mi sarei mai permessa di scherzare con un ragazzino. Andiamo, sono una donna di 40 anni, una madre“ ha aggiunto. “Non mi aspettavo che però sarebbe uscire fuori la mia vera personalità in maniera così limpida” ha concluso per poi parlare anche delle proposte lavorative che ha ricevuto dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Senza nascondere che le piacerebbe continuare a collaborare con Maria De Filippi anche dopo il suo viaggio nei sentimenti.

“Leggo in rete che si parlano di tanti miei futuri progetti, ma al momento l’unica cosa certa è che continuerò a lavorare in radio e che partirà un mio programma su Rai 2 sul turismo post covid in Italia” ha rivelato la conduttrice, che è stata attaccata dal suo ex marito. “Si è parlato anche di una mia possibile partecipazione al GF Vip, ma io mi auguro che ci possa esserci una certa continuità a livello lavorativo. Magari, perché no, rimanendo sempre al fianco di Maria!”

“Improvvisamente tutti si sono accorti di noi, anche Lorenzo ha avuto numerose proposte. Speriamo che si possano trasformare in qualcosa di concreto, ma devo rivelare che per la prima volta dopo anni mi sento piuttosto positiva” ha concluso Manila.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island hanno anche pensato alla possibilità di poter lavorare ad un programma tutto loro e insieme. Possibilità che non gli dispiacerebbe affatto. “Lavorare insieme sarebbe divertente. Anche perché lui ha la testa dura, ma ragazzi io non gliene faccio passare nemmeno una. Insieme siamo esilaranti, soprattutto se ci mettiamo a considerare le figure di merd* che facciamo spesso”.