Francesca Sofia Novello incanta Venezia dopo lo spavento con Valentino Rossi

La 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è in corso. Tante star hanno sfilato sul red carpet con look fantastici. Ma Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi ha incantato tutti.

Un’altra serata della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è giunta al termine. Ancora una volta, moltissime star sono approdate in Laguna e hanno sfilato sul famoso red carpet, sfoggiando look da urlo. Dopo il look super elegante e molto sensuale della madrina del Festival, Anna Foglietta c’è un altro look che ha conquistato il top della classifica ed è quello di Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione motociclista Valentino Rossi.

Tanti i vip che hanno scelto di utilizzare capi dal colore nero, considerato come uno dei colori più classici ed eleganti. Francesca Sofia Novello ha conquistato tutti, con uno stile eccezionale e una grande attenzione per i dettagli.

Dallo spavento con Valentino al Red Carpet di Venezia

Francesca Sofia Novello non è soltanto la fidanzata di Valentino Rossi ma è anche una modella di lingerie affermata in Italia, ed è una delle protagonista di Sanremo 2020.

Con Valentino la storia dura da circa due anni, dopo essere usciti allo scoperto con un post su instagram nel 2018 non si sono mai lasciati e sono considerati come una delle coppie più belle.

I due, nel tempo libero e tra una gara di MotoGp e un’altra fanno molte attività ricreative insieme. Recentemente il dottore ha sorpreso la fidanzata con il drifting. La reazione di lei è stata forte.

Mentre Valentino lancia l’auto a tutta velocità sulla pista e prova audaci sterzate, Francesca non sembra gradire molto l’esperienza ed esclama: “È pericolosissimo, è una roba orrenda“.