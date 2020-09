Al Bano Carrisi, la figlia Jasmine ammette: “Mi ha fatto soffrire”

La figlia di Al Bano Carrisi, Jasmine, recentemente intervistata dal settimanale Di Più, ha ammesso di aver sofferto a causa del suo legame con il padre.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La ragazza, nonostante la giovane età, ha scelto di debuttare nel mondo della musica con il suo primo singolo Ego, e per l’occasione, nonostante la canzone sia uscita qualche settimana fa, ha scelto di concedere un’intervista al settimanale Di Più, dove ha parlato della difficoltà di essere una figlia d’arte e di voler fare strada nel mondo dello spettacolo.

I media, infatti, non smettono di fare paragoni e ciò l’ha fatta soffrire e non poco durante il corso della sua vita, ma dopo di tutto papà Al Bano l’aveva avvisata sui rischi a cui andava incontro.

“Essere la figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire, ma ora ho imparato a farmi scivolare le cose addosso” ha ammesso Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. “Prima questo mi impediva di essere me stessa, ma ora non mi importa, voglio cantare lui” ha concluso la giovane artista.

Jasmine svela un retroscena su papà Al Bano Carrisi: “E’ geloso”

Jasmine Carrisi, durante il corso dell’intervista, ha anche svelato un retroscena su papà Al Bano. Il leone di Cellino San Marco sembrerebbe essere un po’ geloso della piccola di casa, ma nonostante tutto le permette di esprimere se stessa senza alcun indugio.

“Quando abbiamo girato il video clip del mio primo singolo, Ego, avevo scelto di indossare una felpa molto larga mentre sotto ci avevo abbinato una gonna corta” ha raccontato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. “Lui mi vede e mi fa: ‘Dove vuoi andare con tutte le cosce di fuori?‘” ha raccontato la giovane. “Poi ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere” ha concluso divertita.

Al Bano Carrisi, come ci ha dimostrato durante il corso della sua carriera, sembra essere davvero un padre molto protettivo. Per questo motivo aveva messo in guardia sua figlia sui rischi a cui sarebbe andata incontro debuttando nel mondo della musica, visto che anche sua sorella maggiore Cristel Carrisi ci aveva provato e il risultato non è stato purtroppo dei migliori. Magari per Jasmine potrà essere diverso e ci auguriamo possa realizzare il suo sogno nel cassetto.