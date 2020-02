Francesca Sofia Novello | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Francesca Sofia Novello? Modella, fidanzata di Valentino Rossi, ecco età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Francesca Sofia Novello è una modella di lingerie e la fidanzata di Valentino Rossi. Seguitissima sui social, come è riuscita a diventare una influencer?

Data di nascita: 1994

Professione: Modella

Titolo di studio: Diploma scientifico

Luogo di nascita: Arese (MI)

Altezza: 178 cm

Account social: Instagram Facebook

Francesca Sofia Novello: vita privata

Classe 1994, Francesca Sofia Novello è una modella di lingerie che lavora con la celebre agenzia di moda Major Model Management ed è fra le protagoniste della nuova campagna Guess. E’ la fidanzata di Valentino Rossi ed è stata la protagonista della polemica che ha investito Amadeus alla vigilia del Festival di Sanremo 2020.

Francesca, infatti, è stata scelta per affiancare Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Durante la conferenza stampa di presentazione, Amadeus ha spiegato di averla scelta perchè “ne vedevo, intanto la bellezza, poi la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età”. A ridimensionare la questione, poi, è stata la stessa Novello.

La storia d’amore con Valentino Rossi procede a gonfie vele nonostante 15 anni di differenza. I due si sarebbero conosciuti a Monza nel 2016 dove Francesca lavorava come “ombrellina”. I due cercano di proteggere il loro amore da gossip e pettegolezzi pubblicando poche foto di coppia sui social.

Francesca Sofia Novello: la carriera

Francesca è alta 1 metro e 78, ma non si conosce il suo peso. Le sue misure sono da vera top model: 90-62-90. Per il suo lavoro, sta molto attenta alla linea. Si allena e ha dichiarato di seguire una dieta rigidissima, di non concedersi strappi e di rinunciare anche ai carboidrati. Nonostante tutto, però, i sacrifici vengono ripagati.

Oltre a lavorare come modella di lingerie con grandissimo successo, nel 2014 è apparsa in televisione al Chiambretti Supermarket su Italia 1. Fino al 2016 era “leopardina” per il Leopard Racing Team di Moto3. A febbraio 2020 è una delle vallette scelte da Amadeus per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020.