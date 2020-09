Elga e Serena Enardu contro gli haters: “Troppo bigottismo sul web”

Elga e Serena Enardu, ex protagoniste di Uomini e Donne, hanno deciso di replicare agli haters che le accusano di prostituirsi sul web.

Elga e Serena Enardu sono tra le ex protagoniste di Uomini e Donne più famose della rete. Tant’è che a distanza di anni dalla loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi riscuotono ancora un certo successo. Elemento raro, visto che i protagonisti del programma si succedono in maniera rapida e alcuni vengono completamente rimossi dalla mente dei telespettatori.

Nelle scorse ore le due gemelle hanno deciso di replicare agli haters della rete, leggendo in diretta i commenti più cattivi che si ritrovano sui loro rispettivi profili Instagram. Ovviamente, come loro solito, non le hanno di certo mandate a dire.

Durante questo momento, Serena ed Elga hanno letto di un utente che le ha accusate di prostituirsi perché postano immagini sul web che le ritraggono in costume da bagno o che lasciano intravedere il loro fisico.

“Ma a te qualcuno ti paga? Perché a me non mi paga nessuno per postare certe foto, altrimenti sarei ricchissima“ ha prontamente replicato Elga. “C’è troppo bigottismo sul web e da quello che ci ha scritto questa persona mi rendo conto che purtroppo ce ne sono ancora tante che vivono questo tipo di realtà, magari quella di paese” ha osservato Serena, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo contro i fan a causa del suo ex Pago.

“Questa non è la realtà e mi piacerebbe davvero che queste persone riescano a capire che il corpo appartiene soltanto a se stessi“ ha proseguito la gemella. “Ognuno di conseguenza può fare ciò che più ritiene opportuno e questo non vuole dire di certo prostituirsi”. ha concluso.

Serena ed Elga Enardu hanno risposto agli haters della rete, non mandandole di certo a dire di fronte alle assurde accuse ricevute.

Elga e Serena Enardu rispondono agli haters della rete: “L’abbiamo già fatto”

Elga Enardu e sua sorella Serena durante il corso della lettura dei commenti degli haters hanno deciso di replicare anche a chi le accusa di essere delle poco di buono, soltanto perché sono delle donne indipendenti, capaci di badare a loro stesse senza l’aiuto di uomo.

“Nel modo degli odiatori della rete funziona in questo modo” ha spiegato Serena Enardu su Instagram, tra l’altro di recente il settimanale Chi ha svelato un retroscena sul suo ultimo incontro con Pago. “Gli basta guardarti in faccia per capire se sei una mignott* o una santa” ha spiegato. “Questo pregiudizio sull’aspetto fisico è davvero molto forte nell’ambiente in cui lavoriamo” ha aggiunto.

“Non c’è speranza per questo tipo di persone” hanno poi concluso le gemelle Enardu di Uomini e Donne. “Loro ci saranno sempre, ma vogliamo precisare che per la maggior parte leggiamo soltanto commenti positivi ma se scriverci delle cattiverie vi fa stare meglio, fatelo. Tanto ci scivola tutto“ concludono le due nel video.

Elga e Serena Enardu hanno deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, mettendo a tacere gli haters della rete.