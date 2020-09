Temptation Island, Valeria Liberati: “Mi hanno definita una poco di buono”

Valeria Liberati ha rivelato di esserci rimasta male nell’essere stata definita come una poco dopo durante l’esperienza a Temptation Island.

Valeria Liberati è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia. La ragazza ha preso parte al programma come fidanzata, in quanto ha partecipato in coppia con Ciavy Maliokapis e la loro relazione non è di certo passata inosservata agli occhi del pubblico del piccolo schermo in quanto lui ha ammesso di averla tradita più volte in passato mentre lei durante il suo viaggio nei sentimenti si è lasciata andare con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basciano.

Dopo la fine del programma, Valeria ha scelto di perdonare il suo fidanzato e di provare a ricostruire il loro rapporto. Tale scelta, però, non è piaciuta al pubblico del piccolo schermo che ha insinuato non solo che la coppia abbia recitato un copione durante la loro esperienza nel programma ma che lei abbia utilizzato Alessandro per far ingelosire il proprio compagno.

Intervistata dal portale SuperGuida tv, Valeria Liberati dopo Temptation Island ha provato a far chiarezza sulla questione, parlando a cuore aperto con il popolo della rete.

“Soltanto io so quello che ho vissuto e quanto ho sofferto durante gli ultimi tempi della nostra relazione” ha subito precisato Valeria sul ritorno di fiamma con Ciavy. “Durante il mio viaggio nei sentimenti ho provato a pensare soltanto a me stessa e ci tenevo a rassicurare tutte quelle persone che ritengono che sia strano che io e lui siamo tornati insieme che Ciavy è realmente cambiato e non più quello di prima, che avete visto nel programma” ha proseguito la Liberati.

“Di certo non ho preso parte al programma per prendere in giro qualcuno e non ho nemmeno scelto di prenderne parte per diventare qualcuno di popolare“ ha rassicurato Valeria. “Sono sempre stata me stessa e ho voluto partecipare alla trasmissione con l’unico scopo di salvare la mia relazione oppure di trovare il coraggio di finirlo, facendo capire a Ciavy tutto quello che si stava perdendo continuando a comportarsi in quel modo con me” ha proseguito l’ex “fidanzata” di Filippo Bisciglia. “Soltanto il tempo poi mi darà tutte le risposte di cui ora ho bisogno e mi ha ferito che alcune persone mi hanno definito una poco di buono ma ho evitato di rispondergli“ ha proseguito facendo riferimento al bacio con Alessandro Basciano, parlando poi anche del rapporto con quest’ultimo dopo la fine del programma.

“Dopo la fine della mia esperienza nel programma ho deciso di prendermi un po’ di tempo per capire quello che stava succedendo. Con Ciavy la mia storia dura da 4 anni e non di certo da due mesi, non potevo buttarmi a capofitto in un’altra storia se non ero completamente libera di testa e di cuore” ha provato a spiegare Valeria. “Io ed Alessandro non ci sentiamo più, abbiamo chiuso i rapporti“ ha ammesso subito dopo. “Anche se in un primo momento ci sentiamo confrontati e gli ho confidato quello che provavo” ha aggiunto.

“Non volevo che lui diventasse un chiodo schiaccia chiodo e lui ha compreso subito la situazione che stavo vivendo, è un uomo molto intelligente” ha rivelato la fidanzata di Ciavy Maliokapis, aggiungendo anche che ci dovrebbe essere un confronto con lui a Uomini e Donne, ma che almeno per il momento non sono ancora stati chiamati per registrare la puntata in questione.

“Dovremmo andare verso la fine di settembre” ha svelato. “Dovrebbero chiamarci, ma almeno per il momento non abbiamo ancora registrato nulla” ha aggiunto.

Valeria Liberati dopo Temptation Island: il rapporto con Manila e Antonella

Valeria Liberati durante il corso della sua esperienza non ha soltanto provato a ricucire il suo rapporto con Ciavy Maliokapis, ma ha anche costruito una bellissima amicizia con Antonella Elia, che non ha avuto di certo un viaggio nei sentimenti facile, e Manila Nazzaro, vera protagonista di quest’edizione insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

“Ritengo che Antonella sia una donna molto dolce e sensibile, ma al tempo stesso possiede una forza incredibile” ha dichiarato Valeria sulla nuova opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. “Durante il tempo che abbiamo trascorso insieme, era impossibile leggere nei suoi occhi tutto l’amore che prova per Pietro” ha aggiunto. “Quando si sono confrontati al falò finale, lei gliel’ha fatta pagare anche se io sapevo che prima o poi sarebbe tornata sui suoi passi ma di certo non me la sento di giudicare perché ognuno è libero di fare ciò che vuole” ha proseguito Valeria.

“Tutto quello che conta è che lei sia felice e spero che Pietro si comporti bene perché lei è una donna che merita davvero tanto amore” ha concluso Valeria Liberati su Antonella Elia dopo Temptation Island. “Io al suo posto non avrei tollerato però certe offese perché Pietro ci è andato giù pesante nei suoi confronti e non credo sei riuscita a perdonarlo” ha concluso la Liberati per poi parlare anche del suo rapporto con la compagna di Lorenzo Amoruso.

“Con Manila, durante il nostro percorso all’interno del villaggio delle fidanzate, abbiamo avuto modo di scambiarsi parecchi consigli” ha spiegato la compagna di Ciavy. “Io e Manila siamo molto simili, mi rispecchio molto nella sua persona ed abbiamo una modalità di pensiero molto simile” ha proseguito la Liberati. “Lei mi ha consigliato di dedicare un maggiore tempo a me stessa ed è stato il consiglio più saggio che potesse darmi” ha aggiunto. “E’ stata la prima a credere in me quando le ho detto di essere cambiata e che non avevo più alcuna intenzione di continuare la mia relazione con Ciavy in quelle condizioni“ ha confidato Valeria.

“Dopo il programma abbiamo fatto una cena e lei subito dopo mi ha scritto per confidarmi che ha trovato molto cambiato anche Ciavy, in senso positivo ovviamente” ha rivelato Valeria Liberati su Manila Nazzaro, quest’ultima tra l’altro ha scritto un messaggio anche ad Antonella Elia. “Manila è diventata per me un vero e proprio punto di riferimento” ha concluso la Liberati per poi dare un consiglio a chi come lei, a breve, partirà per un viaggio nei sentimenti con Alessia Marcuzzi.

“L’unico consiglio che sento di darmi a quelle coppie che inizieranno quest’avventura con Alessia è quello di essere sempre se stessi e di viversi quest’esperienza a 360 gradi perché ne usciranno cambiati rispetto a prima“ ha ammesso Valeria sulle nuove coppie di Temptation Island, tra l’altro sembra che la messa in onda del programma sia stata rimandata a causa di uno dei protagonisti di quest’anno. “Il programma, se ne prendi parte con un rapporto totalmente in crisi, ti aiuta realmente a capire se è il caso di andare avanti oppure chiudere il tutto in maniera definitiva” ha ammesso.