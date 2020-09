Temptation Island: coppia fa slittare l’edizione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo con Temptation Island il 9 settembre, ma due partecipanti hanno fatto slittare il tutto.

Temptation Island, come annunciato dai canali social ufficiali dedicati al programma prodotto da Maria De Filippi, sarebbe dovuto partire il 9 settembre in prima serata su canale 5, ma qualcosa purtroppo è andato storto e ha compromesso la messa in onda del programma. Che cosa è successo?

Una delle fidanzate di quest’edizione di Alessia Marcuzzi, che ieri si è lasciata andare ad una confessione prima dell’inizio del programma, come riportato dal portale di Davide Maggio, ha avuto la conferma durante il corso delle registrazioni che il suo compagno l’ha tradita e per questo motivo, contro ogni previsione iniziale, ha chiesto il confronto immediato per porre fine alla sua relazione.

Questo ha causato non pochi problemi al programma durante la fase di montaggio e per questo motivo si sarebbe deciso di far slittare la messa in onda in modo da poter risolvere il problema.

Temptation Island di Alessia Marcuzzi non andrà in onda il 9 settembre e almeno per il momento la nuova data di inizio non è ancora stata comunicata.

Alessia Marcuzzi: rimandata la messa in onda di Temptation Island

Alessia Marcuzzi, dunque, non tornerà in onda con Temptation Island il 9 settembre. Anche se, è bene precisare, che la produzione del programma non si è ancora sbilanciata in merito alla notizia trapelata in rete, il che potrebbe anche significare che la soffiata ricevuta dal portale non corrisponda alla verità.

Sicuramente in queste ore la produzione di Alessia Marcuzzi, che di recente ha svelato un retroscena sul programma, farà chiarezza in merito alla data ufficiale della messa in onda, tranquillizzando i telespettatori su quando potranno vedere le nuove coppie mettere alla prova le loro complicate storie d’amore.

Temptation Island, dunque, andrà o non andrà in onda mercoledì prossimo? Al momento tutto sembra essere avvolto nel mistero, ma come anticipato sicuramente nel corso delle prossime ore la produzione e gli autori dello show faranno più chiarezza in merito alla data del debutto di quest’edizione che sembra non avere nulla in meno rispetto a quella precedentemente condotta da Filippo Bisciglia durante il corso di quest’estate.