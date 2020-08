Antonella Elia e Pupo confermati al Grande Fratello Vip: web in rivolta

Antonella Elia e Pupo sono stati annunciati come i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, ma il web ha stroncato la scelta della produzione di Signorini.

Pupo e Antonella Elia sono stati confermati ufficialmente come i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La notizia non ha di certo spiazzato gli utenti della rete, visto che da un po’ di tempo si mormorava che i due fossero stati scelti dalla produzione per ricoprire tale ruolo, ma in tutta onestà il pubblico sperava che questa notizia potesse rivelarsi essere falsa e che all’ultimo minuto gli autori avessero deciso di puntare su altri volti ma così non è stato.

La conferma è arrivata dagli account social del reality show di canale 5, che ha annunciato al grande pubblico che Pupo e Antonella Elia sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, quindi si tratta di un dato assolutamente veritiero e non di una fake news come in molti invece speravano.

Per quanto concerne il cast che andrà ad abitare la casa più spiata d’Italia non si sa ancora nulla di ufficiale, ma c’è chi spera di vedere Manila Nazzaro al GF Vip, visto che avrebbe ancora tanto da dare al pubblico del piccolo schermo. Qualora la notizia dovesse rivelarsi vera sarebbe una mini Réunion di Temptation Island. Una magra consolazione per il pubblico che non voleva assolutamente i due opinionisti scelti della produzione.

Alfonso Signorini punta su Antonella Elia e Pupo al GF Vip: pubblico contrario

La scelta della produzione del GF Vip di Signorini, come anticipato, non ha convinto il pubblico del piccolo schermo convinto che dopo l’esperienza all’isola delle tentazioni di Antonella Elia, che non si è conclusa nel migliore dei modi visto che in molti sospettano che lei e il suo compagno Pietro Delle Piane abbiano recitato una sorta di copione per attirare l’attenzione dei media, speravano in un altro personaggio.

Tale scelta non ha convinto nemmeno gli ex partecipanti. In particolar modo al marito di Fernanda Lessa che con Andrea Montovoli e Patrick Pugliese ha accusato Antonella di essere protetta dalla produzione ha accusato Antonella di essere protetta dalla produzione e che non rappresenti un buon esempio per il pubblico per l’atteggiamento assunto durante la sua partecipazione.

Per quanto riguarda la scelta di Pupo al GF Vip, il pubblico non lo ha apprezzato nella scorsa edizione e avrebbe preferito che la produzione avesse dato l’opportunità di ricoprire tale ruolo a qualcun altro, come ad esempio Karina Cascella che purtroppo viene completamente ignorata per quanto concerne la prima serata dei reality made in Mediaset.