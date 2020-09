Fidanzata di Berlusconi positiva al Coronavirus – VIDEO

Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi, si è sottoposta a tampone, ricevendo purtroppo una brutta notizia.

Dopo la conferma del contagio di Silvio Berlusconi, tutte le persone che sono state direttamente a contatto con il Cavaliere hanno dovuto sottoporsi a un tampone per verificare la propria positività.

Tra queste c’è stata naturalmente Marta Fascina, nuova fiamma del Cavaliere dopo la fine della storia con Francesca Pascale. La Fascina non si è mai separata da Silvio Berlusconi nelle ultime settimane, trascorrendo con lui le vacanze in Sardegna, vacanze durante le quali Silvio Berlusconi ha ricevuto la visita di Flavio Briatore, successivamente risultato positivo al Coronavirus.

Il Coronavirus non risparmia nemmeno la fidanzata di Silvio Berlusconi

Era salpata con il suo compagno alla volta della Sardegna ma aveva già trascorso con lui la quarantena a Nizza, località dove Berlusconi si era rifugiato non appena gli era stato possibile lasciare l’Italia. I due hanno trascorso la quarantena francese nella villa di Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere e sorella di Piersilvio.

Successivamente, la Fascina ha accompagnato il cavaliere sullo yacht dell’amico di Silvio, Ennio Doris, con il quale la coppia è arrivata in Sardegna: non è possibile determinare se all’epoca la fidanzata di Berlusconi fosse già positiva al Coronavirus o abbia contratto il virus in seguito.

C’è da dire che Silvio Berlusconi è stato letteralmente circondato di persone positive al Coronavirus nelle ultime settimane. Innanzitutto due dei suoi figli, Luigi e Barbara (nati da Veronica Lario) sono risultati positivi, così com’è risultato positivo anche l’amico Briatore che era andato a rendergli omaggio non troppi giorni fa.

Secondo voci di corridoio, quindi non confermate, sembrerebbe che il Cavaliere abbia ferocemente rimproverati i suoi figli per la loro scarsa prudenza e per la leggerezza con cui averebbero partecipato ad eventi mondani in Sardegna e a Capri. Proprio sull’isola campana si sarebbe sviluppato il focolaio che avrebbe potuto contagiare Barbara, la quale potrebbe essere il “caso 0” della famiglia Berlusconi.

Era impossibile, quindi, che Marta Fascina riuscisse a sottrarsi dalla girandola di contagi che si sono sviluppati all’interno delle conoscenze del Cavaliere.

Secondo questa linea teorica, il proprietario del Billionaire verrebbe scagionato dalle accuse di aver messo in pericolo la salute di Berlusconi, accuse dalle quali lo stesso Briatore si era aspramente difeso nelle ultime ore.

Mentre la famiglia Berlusconi cade completamente preda del Coronavirus almeno nella famiglia Briatore è arrivata una buona notizia che riguarda la salute di Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Il bambino aveva trascorso molte settimane in Sardegna a contatto strettissimo con il padre, il cui locale è diventato uno degli epicentri del contagio in Sardegna.