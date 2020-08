Silvio Berlusconi e Flavio Briatore hanno salutato gli ammiratori con un video dalla Sardegna: hanno deciso di conquistare anche il web?

Flavio Briatore e Silvio Berlusconi si sono mostrati così alla fotocamera che li avrebbe immortalati in un video destinato a essere caricato su Instagram: rilassatissimi, sorridenti e in tenuta super casual.

I due milionari si sono ritrovati in Sardegna e precisamente in Costa Smeralda, una zona dell’Isola che entrambi amano moltissimo.

A quanto pare è stato Briatore a fare un’improvvisata al Cavaliere, dopo aver saputo che Berlusconi era arrivato in Sardegna per trascorrere un periodo di vacanza.

Naturalmente i commenti si sono scatenati: tra chi vuole farsi adottare a chi spera di vederli prendere il potere politico in Italia, i pubblico social si è scatenato per il video dei due milionari.

Il primo video social di Flavio Briatore e Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi non compare spesso sui social, se non in fotografie ufficiali che vengono pubblicate più o meno regolarmente sul suo profilo personale.

Al contrario, Flavio Briatore è un assiduo frequentatore delle piattaforme dei social network e in particolare di Instagram, sul quale pubblica spessissimo sia momenti di vita privata, soprattutto insieme all’adorato figlio Nathan Falco, sia esternazioni politiche di vario tipo.

Una delle più recenti è stata in merito all’incompetenza del sottosegretario agli Esteri, che in un post ufficiale sulla strage di Beirut ha scambiato il Libano con la Libia.

Della sua vita privata, invece, Briatore ha parlato in particolare durante il lungo lockdown, che l’imprenditore ha trascorso nella sua casa di Monaco insieme al figlio e all’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci.

È stato proprio Briatore a parlare per la quasi totalità del video, spiegando di essere molto felice di aver trovato il Presidente Berlusconi in ottima forma dopo averlo raggiunto nel suo buen retiro in Sardegna.

Il video dura solo una manciata di secondi, ma non si sa per quanto tempo siano rimasti assieme i due amici. Di certo avevano entrambi molto da dirsi, considerando che le attività imprenditoriali di entrambi stanno soffrendo enormemente per la crisi post Coronavirus e dato che tutti e due vengono da una recente separazione dalle loro compagne storiche.

Dopo un breve idillio che aveva fatto sperare molti in un ritorno di fiamma tra Briatore e la Gregoraci, i due sembrano aver deciso di trascorrere le vacanze separatamente mettendo da parte l’idea di tornare sui propri passi e riformare la famiglia. Pare inoltre che Briatore abbia già per le mani un flirt estivo.

Silvio Berlusconi invece è stato recentemente alle prese con la separazione da Francesca Pascale che gli è costata una cifra astronomica ma sembra aver già allegramente superato il dolore. Recentemente gli è stata presentata una giovanissima deputata di Forza Italia che, pare, sia già diventata la sua nuova fidanzata ufficiale.

Di certo Marta Fascina era con il cavaliere in Sardegna: la bellissima ragazza (che secondo il web assomiglia vistosamente a Lady Gaga) è partita con Berlusconi da Villa Certosa e si è imbarcata sullo yacht che ha portato il cavaliere in Sardegna.

I commenti che i follower di Flavio Briatore hanno scritto sul video di cui il Cavaliere era il protagonista indiscusso, però, non vertevano affatto sulle avventure o sulle disavventure sentimentali dei due milionari. Si concentravano invece sulla loro fama di imprenditori capaci (secondo molti) di gestire grandi imperi economici e che sarebbero in grado di far diventare l’Italia una nuova potenza economica se avessero in mano le redini del paese.

Qualcuno ha infatti condiviso il sogno di vedere Mister B. come nuovo Presidente della Repubblica e Briatore come nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. Chissà come la prenderebbero Sergio Mattarella e Giuseppe Conte se venissero a conoscenza di questo tipo di sogni degli italiani!

Qualcun altro si è limitato a esprimere un desiderio molto più realizzabile e a buon mercato: “Adottatemi!” ha scritto un utente. Forse Nathan Falco ha proprio voglia di un fratello maggiore (o Piersilvio di un fratello minore)!