Manila Nazzaro scrive ad Antonella Elia: “Dimostra a tutti chi sei”

Manila Nazzaro ha ammesso di aver scritto ad Antonella Elia dopo aver letto della sua promozione ad opinionista del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro, durante il suo percorso a Temptation Island, ha instaurato un ottimo rapporto con Antonella Elia, che durante il suo viaggio nei sentimenti non se l’è vista benissimo a causa delle esternazioni non proprio felici da parte di quello che sembrerebbe essere ancora il suo compagno Pietro Delle Piane. Se dal punto di vista sentimentale non sembra andare a gonfie vele, la showgirl può consolare con la sfera lavorativa visto che è stata promossa ad opinionista del Grande Fratello Vip di Signorini. Una vera e propria promozione perché Antonella, durante la scorsa edizione, ha preso parte al reality show di canale 5 in veste di concorrente.

Manila, intervistata dal portale SuperGuida Tv, ha ammesso che dopo essere venuta a conoscenza della notizia le ha prontamente scritto un messaggio, congratulandosi non solo per il nuovo ruolo ma anche perché così avrà un’ulteriore occasione per dimostrare al pubblico del piccolo schermo chi è davvero.

“In realtà devo confidare che io e Antonella avevamo parlato di questa possibilità già all’interno del villaggio delle fidanzate” ha ammesso Manila Nazzaro su Antonella Elia. “Però quando è stata data la conferma le ho scritto un messaggio mentre lei si trovava a Cortina e mi ha rivelato di essere in contatto con Alfonso” ha proseguito l’ex Miss Italia. “Le ho fatto un grande in bocca al lupo, aggiungendo che mai come in questo momento lei si merita sorrisi e leggerezza. E’ una nuova occasione per dimostrare chi è realmente“ ha ammesso Manila.

“Antonella è perfetta nel ruolo di opinionista perché riesce ad essere ironica ma al tempo stesso profonda” ha proseguito la compagna di Lorenzo Amoruso. “Bisogna essere sempre sinceri con lei altrimenti si innervosisce si vede la falsità dall’altra parte. Per questo motivo io e lei siamo molto simili ed avendo partecipato al programma durante la scorsa edizione lei sa meglio di chiunque altro cosa si prova e può esprimere un giudizio a riguardo”.

“Io farò il tifo per lei e mi auguro che quest’esperienza possa donarle un po’ di leggerezza perché

Antonella non è stata bene in questo periodo” ha spiegato. “I primi giorni a Temptation Island lei era un fiume in piena ma si è svuotata man mano dopo che Pietro le ha rivolto quelle offese gratuite. Non si aspettava di certo una cosa del genere da parte sua e ne ha sofferto davvero tanto” ha proseguito Manila. “Attualmente sta pensando se dare una seconda possibilità o meno alla sua relazione” ha aggiunto l’ex Miss Italia anche se Pietro e Antonella sono stati paparazzati insieme in spiaggia. “Se dovesse perdonarlo nessuno deve sentirsi il diretto di poterla giudicare” ha concluso la compagna di Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro si sbilancia su Maria De Filippi e Temptation Island: “Onorata”

Manila Nazzaro, durante il corso dell’intervista, ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e dell’esperienza a Temptation Island. Esperienza che le ha permesso di tornare alla ribalta nel mondo dello spettacolo.

“Quando Maria mi ha proposto di prendere parte al programma mi sono sentita estremamente onorata” ha subito rivelato la compagna di Lorenzo Amoruso. “Per Temptation Island era alla ricerca di persone vere che avessero dinamiche totalmente differenti tra loro. Per questo, forse, quando ha visto me e Lorenzo è rimasta colpita. Lei, è innegabile, ha un dono che è quello di capire chi ha realmente al suo fianco facendogli soltanto delle semplici domande” ha rivelato l’ex Miss Italia.

“Molti pensavano che prendendo parte al suo programma non potessi tornare alla ribalta, invece sono sempre stata del parere che ogni occasione va colta subito. Poi conosco Lorenzo e so benissimo che persona. Ha voluto prendere quest’esperienza per divertirsi e come un modo per farci conoscere, invece io volevo dimostrare a tutti chi era la vera Manila“ ha ammesso la Nazzaro, che ha poi smentito la sua partecipazione al GF Vip di Signorini. “Durante il corso della nostra partecipazione al programma siamo stati in grado di dimostrare al pubblico che siamo persone semplici e vere” ha aggiunto.

“Volevo dare una buona impressione, ma non ho mai pensato di poter ricevere un simile affetto da parte del pubblico a casa“ ha proseguito Manila, che di recente ha ricevuto una frecciata da parte del suo ex marito a cui ha preferito non rispondere. “Quando sono tornata a casa ho acceso il mio telefono per la prima volta mi sono ritrovata una valanga di messaggi da parte di tutte quelle persone che sono rimaste profondamente colpite dalla nostra normalità” ha confidato stupita Manila Nazzaro dopo Temptation Island. “Sono contenta di aver ricevuto tanti attestati di stima, soprattutto da parte di tutte quelle donne che ho sempre visto come un esempio da seguire”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, invece, per quanto riguarda la loro vita privata hanno rivelato di aver iniziato una sorta di convivenza e non hanno nascosto che vorrebbero diventare genitori di un bambino tutto loro. Per il matrimonio, invece, non c’è alcuna fretta.