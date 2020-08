Manila Nazzaro, l’ex marito interviene dopo Temptation Island: “Bugie”

Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, si è scagliato contro di lei dopo la fine della messa in onda di Temptation Island.

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse di questa settima stagione di Temptation Island. Durante il corso del suo viaggio nei sentimenti, l’ex Miss Italia ha più volte parlato del suo matrimonio naufragato e delle difficoltà che ha avuto nel mantenere i suoi due figli quando suo marito si è allontanato da lei.

Dopo la fine della messa in onda, a prendere la parola è stato Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, che sul suo profilo Instagram sembrerebbe averle lanciato una vera e propria frecciata. Che cosa ha scritto?

“Loro sono i miei giudici più severi” ha esordito l’ex di Manila. “Le bugie hanno le gambe corte” ha aggiunto, accompagnando alla frase uno scatto che lo immortala insieme ai due suoi figli.

Almeno per il momento la compagna di Lorenzo Amoruso non ha ancora risposto alla frecciata del suo ex, ma si sta godendo il successo riscontrato con il pubblico da casa che ha amato la sua storia.

Temptation Island: perché Manila Nazzaro e Francesco Cozza si sono lasciati

I telespettatori di Temptation Island, durante il corso della messa in onda del programma, si sono chiesti più volte perché Manila Nazzaro e il suo ex marito si sono lasciati.

Manila, durante il corso di passate interviste, ha rivelato che un giorno, mentre controllava la sua home di Instagram, ha scoperto che Francesco Cozza la stava tradendo, in quanto si era costruito una famiglia parallela. Il tradimento ha sconvolto Manila che oltre a ritenerlo un gesto terribile verso la sua famiglia e la sua storia d’amore e lo ha vissuto come un’infedeltà verso la sua intera famiglia.

“Ho scoperto su Instagram che lui aveva un’altra famiglia oltre a quella che aveva creato con me” ha raccontato Manila. “Ognuno nella vita si ritrova a raccogliere quello che semina e sarà così anche per lui” ha aggiunto.

“Lui non ha avuto il coraggio di raccontarmi la verità e meritavo di ricevere un minimo di sincerità da parte sua” ha rivelato. “I miei figli sono sereni, sanno che il loro papà si trova in Calabria e che forse ha un’altra compagna, mentre io mi trovo sempre a Roma per motivi lavorativi. Siamo stati troppo lontani fino a non riconoscerci più”.

“Lui non ha tradito soltanto me, ma tutta la nostra famiglia. Non mi è rimasto accanto nemmeno durante il periodo della malattia“ ha concluso Manila, che ora è pronta a costruirsi una famiglia con Lorenzo Amoruso.

Francesco Cozza è ormai storia vecchia e il pubblico del piccolo schermo è più felice che mai di aver visto Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso far trionfare il loro amore.