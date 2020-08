Manila Nazzaro nel cast del Grande Fratello Vip di Signorini? Parla lei

Manila Nazzaro sarà nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Signorini? La compagna di Lorenzo Amoruso ha fatto chiarezza.

Manila Nazzaro è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Grazie alla sua partecipazione con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di italiani, che hanno ritrovato la speranza di poter vedere un rapporto normale, con le relative problematiche, e sano sul piccolo schermo.

L’esperienza all’isola delle tentazioni ha ridato una nuova luce a Manila che non è stata notata soltanto dal pubblico, ma anche delle emittenti televisive. Negli scorsi giorni, infatti, non si è fatto altro che parlare della sua presunta partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. A Manila, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe toccato lo stesso destino del cantante Pago che dopo aver messo la prova il suo rapporto con Serena Enardu è diventato uno degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Intervistata dal portale TV Blog, l’ex Miss Italia si è sbilanciata a tal proposito rivelando che non le dispiacerebbe affatto intraprendere anche questa nuova esperienza ma sembrerebbe che non le sia arrivata nessuna proposta in merito.

“Si parla molto di una mia continuità in Mediaset, ma almeno per il momento non mi è arrivata ancora nessuna proposta” ha subito precisato Manila Nazzaro dopo Temptation Island. “Non nascondo che mi piacerebbe continuare a lavorare con Maria De Filippi“ ha ammesso l’ex Miss Italia, che di recente ha scritto a Raffaella Mennoia, una delle autrici della conduttrice.

“Non ho nemmeno mai nascosto che proverei l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ma partecipare al programma sarebbe un’arma doppio taglio” ha aggiunto sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. “Potrei annoiare il pubblico oppure continuare ad incuriosirlo“ ha proseguito l’ex Miss Italia. “Sono reduce dell’esperienza di Temptation che si è rivelato essere una grande vetrina ed è andata molto bene. Sono stata in grado di aver mostrato una certa maturità nel sapere fare altre cose” ha dichiarato la compagna di Lorenzo Amoruso che non ha nascosto di desiderare uno spazio tutto suo sul piccolo schermo. “Ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo e la mia ambizione più grande sarebbe quella di avere uno spazio tutto mio”.

Manila, che di recente ha anche stroncato Pietro Delle Piane, ha anche le idee chiare su come vorrebbe il suo programma: “Vorrei condurre un programma rosa, dedicato al benessere fisico e mentale” ha svelato. “Dopo Temptation, ho avuto un alto numero di seguaci di genere femminile, questo vuol dire che ho ottenuto una certa credibilità tra il pubblico e uno spazio dedicato a loro sarebbe fantastico” ha concluso.

Manila Nazzaro dopo Temptation Island: il suo rapporto con Antonella Elia

Durante la sua esperienza a Temptation Island, Manila, oltre a risolvere i suoi problemi in ambito sentimentale con Lorenzo Amoruso, ha anche instaurato un ottimo rapporto con Antonella Elia, che non ha avuto un percorso facile durante il suo viaggio nei sentimenti a causa dell’atteggiamento assunto dal suo ex compagno Pietro Delle Piane. Manila l’ha sempre supportata, invitandola a non farsi mai sottomettere da nessuno.

La loro amicizia, come ammesso dalla Nazzaro, continua ancora oggi a telecamere spente.

“Io e Antonella continuiamo a sentirci anche dopo il programma, di recente è stata anche a cena a casa mia” ha rivelato Manila Nazzaro su Antonella Elia. “Ci ha tenuto a ringraziare per le parole che ho spesso per lei su Vanity Fair” ha aggiunto, facendo riferimento alla sua capacità di perdonare.

“Credo che nessuno possa permettersi di giudicarla. Io mi sono messa al suo fianco per regalarle un po’ dell’autostima di cui aveva bisogno” ha proseguito la compagna di Lorenzo Amoruso. “Sembrava essersi completamente annullata per lui, come se non si sentisse più una donna” ha aggiunto. “Ho provato a farle capire che chi se ne frega di ciò che pensa un uomo, noi non dobbiamo farci umiliare. Non dobbiamo dargli importanza. Noi ci sentiamo donne a prescindere dall’essere o non essere una madre“.

“Io e lei eravamo due partner in crime” ha aggiunto l’ex Miss Italia. “La nostra quotidianità mi manca davvero tanto. Lei è una persona molto vera e che si relaziona soltanto con persone vere” ha proseguito. “Io sono stata sinceramente sincera con lei e per questo si è aperta così tanto, mostrandomi tutta la sua fragilità. Antonella possiede una forza che da un personaggio svampito come lei non ti aspetti“ ha concluso la compagna di Lorenzo Amoruso, tra l’altro lui ha anche raccontato i dettagli della confessione di Pietro Delle Piane.

Manila Nazzaro ha concluso la sua intervista rivelando che non potrebbe che essere più contenta di com’è andata l’esperienza a Temptation Island. Tant’è che ha ricevuto non solo i complimenti del pubblico, ma anche di numerosi suoi colleghi. “Sono davvero molto contenta dei tantissimi messaggi di stima che ho ricevuto dopo la messa in onda del programma. Anche Salvo Sottile mi ha fatto i complimenti e quando ho letto il messaggio di Gaia Tortora ho pensato di avercela fatta. Lei è una donna forte, indipendente. Quando ho letto il suo messaggio mi sono sentita orgogliosa, ho finalmente capito di essere riuscita nel mio intento”.