Raffaella Mennoia fa un’amara confessione: Manila Nazzaro interviene

Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad una triste confessione su Instagram. Manila Nazzaro è intervenuta in suo favore.

Raffaella Mennoia è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una degli autori di Uomini e Donne, nonché braccio destro di Maria De Filippi. Qualche ora fa, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto condividere una riflessione molto importante con i suoi fedeli sostenitori. In particolare l’amore confessione di Raffaella si rifà all’intervento alla tiroide a cui è stata costretta a sottoporsi due anni fa. Intervento che in maniera del tutto inevitabile le ha cambiato la vita e le ha fatto vedere diversamente tutto ciò che la circonda.

“Oggi sono trascorsi esattamente due danni dall’intervento a cui sono stata costretta a sottoporsi e da quel momento la mia vita è cambiata e non di poco” ha esordito Raffaella Mennoia di Uomini e Donne su Instagram, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad uno sfogo con i fan. “Quello che ho capito da quel momento è che non dovete permettere in alcun modo di lasciarvi distrarre da quello che siete voi” ha confidato l’autrice televisiva.

“Spesso utilizziamo il nostro tempo per gli altri, lo regaliamo a loro, sacrificandolo a noi stessi. Soltanto che poi arrivi ad un certo punto in cui ti accorgi che è troppo tardi e che la vita ti avvisato di quanto tempo hai ancora a disposizione“ ha raccontato l’autrice di Maria De Filippi. “Non sprecate il vostro tempo a inseguire chi di noi non vuole saperne o non ha tempo da dedicarvi, godetevi la vita!” ha aggiunto. “Non accontentatevi di persone inesistenti, non soffrite per loro. Non serve a niente e non meritano tutto questo”.

“Se fate così non fate altro che sbagliare, il vostro tempo è la vostra vita. Vi prego di non sprecarla in questo modo per chi non vi ama” ha concluso. “Controllate la vostra vita e soprattutto la vostra salute”.

Manila Nazzaro scrive a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: “Ti capisco”

Manila Nazzaro, come molti altri utenti della rete, ha avuto modo di poter leggere l’amara confessione di Raffaella Mennoia ed ha deciso di intervenire, lasciando un commento sotto al suo post. L’ex Miss Italia, come i telespettatori della rete più attenti ricorderanno bene, ha trascorso anche lei un periodo tutt’altro che facile, dovuto ad alcuni problemi di salute.

Per questo motivo comprende bene il significato delle parole espresse dall’autrice di Uomini e Donne. In quanto ha vissuto lei stessa, sulla sua pelle, quanto descritto da Raffaella qualche ora fa sul suo profilo Instagram e questo è quello che lei si è sentita di dirle:

“Raffaella, capisco perfettamente il senso delle tue parole” ha ammesso Manila Nazzaro dopo Temptation Island, tra l’altro di recente ha rivelato di aver sentito Antonella Elia e che le ha raccontato cos’ha intenzione di fare con Pietro Delle Piane. “Anche io sono stata costretta a subire un intervento e da quel giorno la mia vita è completamente cambia” ha rivelato pubblicamente l’ex Miss Italia.

“Da quel momento ho imparato che dobbiamo prestare maggiore attenzione ai segnali che il nostro corpo ci lascia” ha concluso la compagna di Lorenzo Amoruso. “Ti mando un abbraccio forte” ha aggiunto Manila.

Manila Nazzaro ha scritto a Raffaella Mennoia. Le due donne, oltre ad aver condiviso l’esperienza lavorativa di Temptation Island, Raffaella lavora anche al programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5, hanno in comune un’esperienza di vita che ha cambiato in maniera inevitabile il loro modo di approcciarsi con il mondo esterno e con tutto ciò che le circonda.

Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha voluto condividere questo importante frammento della sua vita con i suoi fedeli sostenitori, sperando che possano trarne tesoro dalla sua esperienza.