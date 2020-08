Lorenzo Amoruso su Pietro Delle Piane: “Come poteva farla franca?”

Lorenzo Amoruso per la prima volta dopo Temptation Island ha commentato il presunto tradimento di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia.

Lorenzo Amoruso, durante il suo percorso a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore con Manila Nazzaro, è stato il testimone di una confessione che ha messo nei guai Pietro Delle Piane. L’attore, convinto di non essere ascoltato dalle telecamere di canale 5, ha confidato all’ex calciatore di aver tradito Antonella Elia baciando una single del villaggio.

Lorenzo non ha mai commentato quel momento, ma ora a distanza di una settimana dalla fine della sua avventura televisiva ha detto finalmente la sua in merito all’accaduto sul portale di Fanpage, rivelando cosa pensa di quanto accaduto all’isola delle tentazioni.

“Io ho creduto alla confessione di Pietro in un primo momento, anche perché devo ammettere che quella sera c’era un clima piuttosto allegro e leggero” ha premesso il compagno di Manila Nazzaro. “Ho chiesto a tutti e tre, Pietro e le due single con cui si trovava in quel momento, cosa fosse accaduto perché nell’aria c’era qualcosa di strano ma non potevo saperlo con assoluta certezza perché io in quel momento non ero fisicamente presente” ha spiegato Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island, tra l’altro la sua prima foto di coppia ha fatto impazzire il web. “Dove si trovavano loro c’era un vassoio con delle caramelle e i rumori che avevo sentito sembrano essere quelli che si avvertono quando ne si mangia una e si scarta via la carta”.

“Evidentemente quella sera la telecamera non ha funzionato bene e non so per quale motivo, però l’audio c’era e una volta giunti in camera Pietro mi ha confidato di aver baciato la single e io gli ho chiesto se si fosse reso conto di quello che aveva combinato, ma nemmeno lui sembrava crederci più di tanto“ ha messo l’ex calciatore.

“Però era molto strano quella sera, sembrava fosse inebriato da qualcosa. Certo, avevamo un po’ bevuto ma nulla di particolarmente eccessivo sia chiaro” ha proseguito Lorenzo con il suo racconto. “Non pensavo che le telecamere non lo avessero ripreso, visto che lui mi ha chiesto di poter andare ‘sul luogo del delitto’ per verificare se potesse essere stato ripreso, ma era una zona molto buia e l’obiettivo non lo ha immortalato, ma i microfoni sì” ha ammesso il compagno di Manila Nazzaro. “Per questo motivo cercavo di dirgli di stare zitto, perché sarebbe stato ancora peggio“ ha aggiunto. “Era una situazione totalmente surreale. Ho cercato, non dico di proteggerlo perché si era già esposto, ma di non fargli commettere altri errori che potessero aggravare la sua posizione” ha concluso, mentre la sua compagna Manila ha accolto la confessione di Antonella Elia dopo il programma.

Pietro ha davvero baciato la single? Lorenzo Amoruso insinua il dubbio

Lorenzo Amoruso, durante il corso della sua intervista, ha rivelato che adesso con il senno di poi non sa se credere o meno alla confessione ricevuta da Pietro Delle Piane a Temptation Island. In quanto potrebbe essere anche una strategia messa in atto dall’attore per far ingelosire Antonella Elia, che durante il suo percorso lo aveva infastidito con le sue continue confessioni sul suo ex fidanzato Fabiano, visto che non esistono video o immagini di quel momento.

“Pietro mi ha raccontato di averla baciato, ma nessuno dei presenti ha avuto o visto le prove di quel momento. Onestamente non so se ci ha marciato sopra per far ingelosire la Elia, ma è pur vero che quello è che successo davvero possono saperlo soltanto lui e la single Beatrice“ ha confidato l’ex calciatore. “Anche se lui era molto arrabbiato con Antonella, ma ora ha capito di aver sbagliato e sta facendo di tutto per recuperare la sua storia con lei ha aggiunto e Pietro sembrerebbe esserci riuscito, visto che è stato paparazzato con la Elia mentre era in spiaggia.

“Nei momenti a seguire dalla sua confessione, lui provava a chiedermi se secondo me le telecamere lo avessero beccato mentre baciava la single. Io gli ho detto la verità: i nostri microfoni sono sempre attivi, come poteva soltanto lontanamente pensare di farla franca?“ ha proseguito il compagno di Manila Nazzaro, che è stata protagonista di una frecciata del suo ex marito. “Mi ha chiesto anche di controllare se la zona del bacio fosse a rischio o meno, ma cosa sarebbe cambiato? Lui stava cercando di trovare la sua pace, di sentirti apposto, ma gli ho spiegato che poteva trovarla soltanto dentro se stesso e non grazie ad un’inquadratura di una telecamera” ha spiegato.

“E’ pur vero che da parte nostra non avevamo la minima idea di cosa avessero potuto vedere dall’altra parte del villaggio. Per questo motivo cercare di non parlare dell’argomento di non farlo parlare su quanto successo in modo tale da complicare ancora di più quello che stava accadendo. Più aggiungeva dettagli sulla vicenda e peggio sarebbe stato per lui al falò“ ha ammesso Lorenzo. “Ho provato a farlo ragionare, a dirgli che doveva farla finita perché non sarebbe uscito poi così limpido dal programma come lui credeva perché i microfoni erano sicuramente attivi ha aggiunto Lorenzo.

Lorenzo Amoruso, durante il corso dell’intervista, ha anche voluto chiarire che Pietro non gli ha mai chiesto di fare da “palo”, ma che era stato lui a interpretare in modo sbagliato le sue parole. Anche se glielo avesse chiesto, però, lui non avrebbe mai accettato di diventare suo complice.

“Io avevo capito che mi avesse chiesto di fare da guardia, sì, ma lui mi ha subito precisato che io avevo frainteso le sue parole e che mi stava soltanto chiedendo di controllare quale fosse la zona d’ombra perché la telecamera non si girava” ha concluso l’ex concorrente di Filippo Bisciglia. “Alla mia età non mi metto a fare queste cose”.

Lorenzo Amoruso si è anche lasciato andare, prima che la paparazzata di cui vi abbiamo accennato venisse pubblicata, sulla possibilità che Antonella Elia dopo Temptation Island possa perdonare Pietro Delle Piane che, nonostante abbia commesso numerosi errori, pare essere profondamente innamorato di lei. “Lui forse aveva iniziato tutto questo con il solo scopo di farle ingelosire, perché lei lo stava parecchio punzecchiando. Solo che non è stato un percorso facile, ma lui credo che la ami davvero“ ha rivelato l’ex calciatore. “Antonella è una donna molto intelligente, credo gli darà un’altra possibilità ma lui deve essere bravo a coglierla al volo”.