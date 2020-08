9 cose ancora più terribili dell’infedeltà

Ci sono cose che infastidiscono più di un tradimento e che per alcuni sono addirittura più gravi. Ecco la lista emersa da uno studio britannico.

Avresti mai immaginato che per 1 persona su 10, mangiare da McDonald’s senza il proprio partner è grave quanto l’infedeltà? Queste ed altre cose considerate altamente pericolose per la serenità della coppia sono state oggetto di uno studio britannico. Scopri le 9 cose che le persone odiano di più di un tradimento.

9 cose che nuociono alla coppia più di un tradimento

C’è qualcosa di più grave della mancanza di rispetto e del venire meno al patto di fiducia creato in via esclusiva tra due persone? Secondo questo studio britannico si, qualcosa c’è, esattamente ci sarebbero ben 9 cose e sono state stilate in una lista che ha fatto spalancare gli occhi a molti lettori.

Diciamo che se si condivide l’idea di un concetto di amore tradizionale in cui regna l’esclusività gran parte delle cose che troverete in questa lista vi stupiranno, ma considerate che il concetto di amore si è molto evoluto negli anni, oggi le coppie sono miste, sono convertite al poliamore, ci sono persone seguaci della demisessualità.. insomma le relazioni di coppia sono sempre più varie ed aperte, al punto che il tradimento non sembra più essere una grande minaccia. Altre cose possono invece avvicinarsi alla così detta “linea da non oltrepassare mai”, comandamenti spesso non citati che possono infastidire più dell’infedeltà.

Non solo l’infedeltà uccide la coppia

Mentre la fedeltà tende a diventare una regola arcaica per alcune coppie, altre ancora la collocano tra le priorità di una relazione. Gesti spesso non detti possono avvicinarsi all’infedeltà.

Un recente studio britannico condotto dall’Istituto OnePull, dimostra che il concetto di amore è molto vario con una lista che elenca le 9 cose che infastirebbero più dell’infedeltà. Pensate che tra queste cose figurano il fatto di mangiare da McDonald’s senza l’altra metà o il fatto che il partner decida di fare un viaggio senza la sua metà, un affronto che una persona su 20 non accetta, al punto da mettere fine alla relazione.

Ma le sorprese che fanno parte della lista, come vi abbiamo detto, non sono finite, scopri tutta la TOP 9:

1- Mangiare da McDonald’s senza l’altro

Vi avevamo già svelato questo fatto, 1 persona su 10 ritiene che mangiare da McDonald’s senza dirlo al proprio partner sia dannoso quanto tradire, un grande inganno.

2- Spiare il telefono e / o i social network

Spiare non è un bene, indica che non ci si fida dell’altro e che non si rispetta lo spazio vitale dell’altro che come tutti necessita di un piccolo giardino segreto! Che voi siate una coppia datata o meno, che tu abbia le sue password di accesso o meno, non usarle. Non andare a spulciare nel suo telefono senza consenso, è un grande affronto per molti.

3- Essere un super cattivo

Ti ricordi quanto ridevi all’inizio delle sue battute pungenti e velenose? si all’inizio…ma alla fine è diverso nel senso che se il buono vince sempre nei film non è un caso, la gentilezza dovrebbe sempre prevalere e per molti è una priorità.

4- Le bugie Hai presente quando dice: ” E’ solo un amico” ma tu hai la sensazione che “Non è solo un amico”? Prendere in giro una persona può essero peggio che tradirla.

5- Seguire i consigli di qualcuno che non sia il partner

Ma non i consigli in generale, qui entrano in causa i consigli sull’abbigliamento. A meno che non sia un personal shopper a consigliarti cosa indossare, il fatto di non acquistare vestiti consigliati dal partner fa infuriare, forse perchè sono convinti che è a loro che dovresti piacere, prima che agli altri.

6- Guardare una serie senza l’altro

Abbiamo impegni e tempistiche diversi per cui conciliare il momento in cui in entrambi sono liberi e hanno il tempo per guardare una serie tv insieme non è facile. Spesso anche quando si trova il momento uno dei due finisce per addormentarsi e l’altro è costretto a rivedere episodi già visti mentre vorrebbe vedere la fine. Eppure guai a vedere una serie da soli, ci sono partner che si sentono gravemente feriti da un simile gesto.

7- Non sostenere i progetti dell’altro

Seguire i tuoi sogni è importante … così come è importante avere qualcuno che ti sostiene quotidianamente e ti incoraggia a non perdere di vista l’obiettivo. Anche se la tua dolce metà volesse aprire una gelateria al polo Nord forse si aspetta che tu lo sostenga.

8- Avere un profilo attivo su un sito di incontri

Ah ah ah… perchè avere un profilo su questi siti? per colmare un bisogno, qualcuno con cui parlare, ridere, confidarsi o perfino andare ben oltre questo… il motivo? noi non siamo abbastanza per lui, questa scoperta genera una grandissima delusione.

9- Violenza fisica e psicologica

Ovviamente tra le braccia della persona amata desideriamo sentirci al sicuro. La violenza fisica e psicologica non è ammessa nella coppia, questi atteggiamenti allontanano dal partner e minano il modo in cui percepiamo l’altro indissolubilmente.

Cosa pensi di questa lista? condividi uno di questi nove punti o per te l’infedeltà resta la prova di amore più grande?