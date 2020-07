Non tutte le donne, sanno applicare l’eyeliner senza commettere errori, ma se seguite alcuni consigli, tutto sarà più facile.

L’eyeliner è uno dei make up più preferite delle donne, rende lo sguardo sensuale, ma tutto ciò è possibile solo se l’applicate in modo corretto. Tanto amato ma allo stesso tempo, si rinuncia ad applicarlo perchè non è così facile. Talvolta diventa un’impresa ardua, applicarlo, perchè le sbavature e linee storte sono sempre assicurate!

Ma se proprio non riuscite a rinunciare all’eyeliner, potete seguire i nostri consigli, per garantire un make-up impeccabile e perfetto.

Eyeliner: consigli nell’applicazione

E' capitato almeno una volta nella vita di una donna, di ritrovarsi davanti allo specchio, e rendersi conto di aver commesso qualche errore.

Non è poi così difficile, realizzare una linea sottile e allungata, tutte le donne possono farlo, basta imparare qualche trucchetto così da applicarlo con precisione.

Innanzitutto l’eyeliner è adatta a tutte le donne, sia quelle con occhi piccoli che grandi, si sconsiglia solo in caso di palpebra molto cadente.

In caso di occhi piccoli, potete utilizzare l’eyeliner per ingrandirli, però partite da metà occhio, per poi ingrandirla verso l’esterno. Potete dare un tocco finale, concludendo con una linea all’insù. Le donne che hanno gli occhi grandi, sono avvantaggiati, possono iniziare sia a metà occhio che non.

Il segreto per un applicazione perfetta è truccarsi davanti ad uno specchio grande e in una stanza molto luminosa. Inoltre dovete scegliere il pennellino adatto e specifico per eyeliner, provate ad applicare un pò di cipria per farlo aderire meglio.

Le palpebre devono essere socchiuse, poi applicate l’eyeliner, dovete disegnare l’angolo esterno così da decidere dove terminerà la virgola. Cercate di ripetere la stessa linea anche all’altro occhio.

Se non volete sbagliare, potete creare dei piccoli e sottili puntini all’attaccatura delle ciglia per poi unirli. Poi partite dall’angolo interno dell’occhio e delineate la rima ciliare fino all’angolo esterno. Mai con la mano tremolante, ma deve essere ben ferma.

Errori da evitare assolutamente

Dopo aver capito come applicare l’eyeliner, potete evitare alcuni errori, per avere un make up perfetto.

1- Punta non appuntita e con inchiostro: vanno sempre controllate le punte. Se l’inchiostro è secco, non potrete ottenere dei risultati perfetti.

2- Mai la codina rivolta verso il basso: l’errore più comune che donerà al vostro viso uno sguardo pesante. Mai esagerare con la curva, che deve essere lieve e non esagerata, inoltre non deve essere molto lunga e neanche troppo corte. La punta finale deve essere sempre definita e sottile.

3- Linee uguali ad entrambi gli occhi: non è per nulla facile, ma devono essere molto simili ad entrambi gli occhi, così da evitare che un occhio possa avere una linea più grande dell’altro.

4- Effetto panda: accade quando disegnate due linee spesse e senza sfumatura su entrambe le palpebre. Ricordate che ci deve sempre essere uno spazio visibile di pelle tra la palpebra fissa e la riga di eyeliner.

5- Tirare la pelle della palpebra verso l’esterno: spesso durante l’applicazione si commette questo errore, che causa l’insorgenza delle rughe. Questo errore non vi permette di vedere la direzione finale.

6- Realizzare la linea troppo verso il basso: la direzione deve essere sempre verso l’alto. In caso contrario il vostro sguardo sarà incupito e la parte dell’occhio finale tende a “cedere” con il passare del tempo.

7-Allungare troppo la linea: la linea troppo lunga, potrà dare uno sguardo non naturale.

8-Piegare le ciglia dopo aver applicato la matita: questo causerà la sbavatura dell’eyeliner. E’ consigliabile piegare le ciglia dopo aver applicato il make-up.

9- Rimane lo spazio tra la linea della ciglia e la vostra riga: non è certamente bello a vedersi. Si consiglia per una stesura dell’eyeliner perfetta, tratteggiare la riga il più vicino possibile alla linea delle ciglia. Successivamente tirate leggermente la pelle sopra la palpebra e ritoccate con la matita lo spazio che rimane senza make-up.

10- Non utilizzare quello waterproof o a lunga durata: in particolar modo se trascorrete molte ore fuori casa, o durante l’estate, che si tende a sudare di più. Inoltre si possono verificare le classiche macchie scure sotto l’occhio, quando l’occhio lacrima molto.

11- La riga non lineare: spesso accade quando applichiamo l’eyeliner in fretta, soprattutto quando si tardi al mattino, l riga risulta irregolare. Il consiglio è di mettere un puntino all’esterno dell’occhio prima di applicare l’eyeliner, così da seguire una direzione precisa sempre a mano ben ferma.