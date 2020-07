Un piatto ricco, completo e nutriente per stare leggeri anche d’estate: ecco le melanzane al forno ripiene di risotto e burrata

Le melanzane al forno ripiene di risotto e burrata sono un piatto perfetto anche per la vostra dieta estiva. Piacciono a tutti, anche ai vegetariani, e possono essere servite sia come antipasto che come primo piatto soprattutto a cena.

Una preparazione veloce e per nulla impegnativa che porta a tavola il meglio della dieta mediterranea. E sono ottime anche mangiate tiepide, senza nemmeno il bisogno di scaldarle. Una vera ricetta salvapranzo o salvacena, anche quando avete ospiti, per fare un figurone e stupire i vostri commensali.

Melanzane al forno ripiene di risotto e burrata, ricetta passo dopo passo

In questa ricetta le melanzane al forno ripiene di risotto e burrata sono preparate nella maniera classica, Ma potete servirle anche sotto forma di involtino, seguendo lo stesso procedimento.

320 g riso Basmati

2 melanzane rotonde

250 g burrata

240 g pomodorini ciliegia

basilico

rosmarino

peperoncino

aglio

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate mettendo il riso in una pentola con 700 ml di acqua, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Portate ad ebollizione coprite e abbassate il fuoco al minimo cuocendo per 7-8 minuti. Poi spegnete e lasciate riposare il riso senza scoprirlo per altri 20 minuti. Quindi allargatelo su un piatto per farlo raffreddare.

Tagliate a metà le melanzane, incidendo la polpa con la punta di un coltello formando una griglia. Bagnatele di olio e mettetele con la polpa rivolta in basso su una teglia coperta di carta da forno. Infornatele a 180° per 25 minuti e intanto preparate intanto i pomodorini. Tagliateli a spicchi e versateli in una ciotola insieme a qualche foglia di basilico spezzettata, 4 cucchiai di olio e una macinata di pepe.

Poi tagliate a tocchetti la burrata e tenete anche quella da parte. Sfornate le melanzane e lasciatele raffreddare, quindi raschiate la polpa con un cucchiaio, tenendo le bucce. Tritate la polpa delle melanzane con il coltello per ottenere una crema.

Scaldate in una padella 4 cucchiai di olio con uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino e peperoncino. Quando l’aglio comincia a dorare toglietelo e versate il riso nella padella saltandolo per 5 o 6 minuti. Poi aggiungete la polpa di melanzana e insaporite per altri 2 minuti.

Riempite le bucce di melanzana con il riso, premendolo leggermente con un cucchiaio e poi mettete tutto in una teglia. Irrorate con un filo di olio e infornate a 200° per 15′. Servite accompagnandoli con i pomodorini conditi e con la burrata.