Trucco perfetto | come realizzarlo con l’arrivo dell’estate

Con l’arrivo dell’estate, non si può rinunciare al make up, ma se si seguono alcuni semplici consigli, si può realizzare un trucco perfetto a prova di caldo.

Con l’arrivo dell’estate, non si rinuncia al trucco viso, ma bisogna fare attenzione per evitare che il caldo e il sudore non garantiscano una buona tenuta.

Il caldo, l’umidità e il sudore, può essere un problema, perchè il fondotinta e gli ombretti non possono avere una tenuta lunga. Se si seguono dei semplici consigli si può sfoggiare un trucco a tenuta perfetta a prova di caldo.

Sicuramente il trucco estivo dovrà essere totalmente diverso da quello che sfoggiamo il resto dell’anno, perchè sarà più leggero e poi bisogna tener conto dell’abbronzatura.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento da seguire per sfoggiare un trucco leggero adatto al caldo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Struccare il viso evitando gli errori più comuni | scopri quali

Trucco perfetto in estate: gli step da seguire

Con l’arrivo dell’estate si sa che le temperature aumentano è non semplice garantire un trucco viso tutta la giornata. Non solo, bisogna porre attenzione ai prodotti per il make up da scegliere, che possano resistere a:

caldo

umidità

sudore

Inoltre il trucco viso dovrà essere minimal e leggero, non sono consigliati prodotti molto coprenti e dalla texture troppo densa. Il make up per l’estate, prevede la scelta di cosmetici leggeri, che lasciano la pelle limpida e naturale, così da evitare l’effetto mascherone!

Infatti in inverno, la pelle necessita di prodotti coprenti, che la proteggono dal freddo e dagli agenti atmosferici, in estate il discorso cambia.

E’necessario applicare prodotti che proteggono la pelle dal sole, dall’insorgere macchie e scottature, quindi prestate attenzione all’acquisto dei prodotti con un fattore di protezione ai raggi UV.

Ecco gli step da seguire per sfoggiare un trucco perfetto.

1- Base trucco: la base deve essere leggera e non troppo coprente, basta scegliere un fondotinta dalla texture in polvere. Infatti questo non andrà ad occludere i pori eccessivamente, e il viso sarà meno lucido. Le donne che sono abituate al fondotinta liquido e non riescono a rinunciare possono sceglierlo opacizzante.

In questo modo si va a minimizzare gli effetti del sebo in eccesso, che purtroppo tende ad aumentare con il caldo e l’umidità. Non solo la texture è importante anche il colore, che non solo, deve essere adatto alla pelle, ma si deve tener conto dell’abbronzatura. Quindi il colore dovrà essere un pò più scuro a quello che utilizzate di solito, perchè sarete abbronzate. Aggiungete anche la cipria che va a contrastare l’effetto lucido, in questo modo andrà a fissare bene il fondotinta, avete cura di eliminare l’eccesso di cipria con un pennello.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Blush come sceglierlo e applicarlo | segui tutti i consigli

2- Trucco occhi: il colore dipende molto dalle occasioni, ma comunque in linea generale sono consigliati gli ombretti shimmer in particolar modo per le donne che hanno gli occhi marroni, verdi o azzurri. Si consiglia sempre una tonalità delicata e chiara, sconsigliate le nuance scure che sono poco indicate anche il virtù di un viso abbronzato. Ecco le tonalità da prediligere:

oro

rame

bronzo

arancio

Applicare prima una base di primer, così da evitare che si accumuli sulla piega dell’occhio l’ombretto. Poi applicate il mascara, che deve essere waterproof, un prodotto del make up, che va a completare il trucco occhi, che è adatto anche per il make up da spiaggia. Mi raccomando senza esagerare per evitare di appesantire lo sguardo.

3- Trucco guance: è sempre consigliabile mantenere un effetto naturale, applicate il blush in polvere, scegliete colori vivaci e luminosi. Le nuance consigliate sono:

corallo

fucsia

anguria

Anche in questo caso non esagerate, il blush serve solo a donare maggiore luminosità al volto.

4- Trucco labbra: il rossetto è un prodotto make up che nessuna donna riesce a rinunciare, che sia gloss trasparente o mat. Con l’arrivo dell’estate il gloss trasparente è perfetto, perchè va ad illuminare le labbra senza appesantirle. Se amate i colori accesi come il rosso fuoco o fucsia, potete evitare di truccare gli occhi così non esagerate.

Per una maggiore durata del rossetto, potete un pò di burro di cacao per ammorbidire le labbra, così da garantire una tenuta migliore, evitando che si possano screpolare durante il giorno. Ma portate sempre nel vostro beauty il rossetto, così da sistemarlo all’occorrenza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Prodotti per il make up | attenzione alla data di scadenza

Consigli utili per un trucco perfetto

E’utile seguire dei consigli per sfoggiare un make up perfetto con l’arrivo dell’estate. ecco quali.

Non utilizzate prodotti coprenti: perchè non lasciano respirare la pelle, creando un

effetto maschera.

Prediligere un trucco a lunga durata : la texture deve essere leggera, che deve donare luminosità al viso, in modo del tutto naturale. Provate il BCC cream non oleose o pesanti, anche in caso di abbronzatura.

: la texture deve essere leggera, che deve donare luminosità al viso, in modo del tutto naturale. Provate il BCC cream non oleose o pesanti, anche in caso di abbronzatura. Non rinunciare a prodotti con protezione solare.

Scegliere il colore di fondotinta che sposa bene con il vostro colorito.