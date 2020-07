Carao, il frutto che combatte la carenza di ferro

Un frutto che arriva dal Centro America e si trova come estratto in erboristeria, ilcarao aiuta ad integrare il ferro naturalmente

La pianta arriva dall’America Centrale, in particolare da Costa Rica ed El Salvador, e si chiama Cassia Grandis. Ma a noi quello che interessa è il suo frutto il carao, un vero toccasana per combattere alcuni problemi di salute a cominciare dalla carenza di ferro.

In Italia in realtà il carao nella sua forma originale non si trova ancora, ma in commercio c’è già il suo estratto. Poco alla volta è diventato un prezioso compagno per la nostra salute quotidiana.

É noto da secoli alle popolazioni locali che lo utilizzano per aumentare la circolazione del sangue e migliorare il tono generale della loro salute. La forma che troviamo oggi in commercio nelle erboristerie italiane ha effetto in maniera efficace anche per risolvere altri problemi. E il primo è quello della carenza del ferro.

Le cause del ferro basso nel sangue sono molte. Principalmente colpisce chi ha un’alimentazione basata su verdure e cereali integrali, trascurando ogni tipo di carne, anche quelle bianche, e il pesce. Ma può colpire anche chi pratica sport nei quali occorrono grande forza e resistenza,. Oppure alle donne in gravidanza o che stanno allattando.

Soffre di carenza di ferro chi ha problemi di gastrite o all’intestino, chi è soggetto alla diarrea, coloro che usano troppi lassativi. Ma anche chi ha avuto ulcere ed emorragie dell’apparato gastrointestinale, chi ha le emorroidi, le donne con il flusso mestruale abbondante. In tutti questi casi può essere raccomandato l’utilizzo di integratori con abbondanza di ferro. Ma devono essere assunti dietro controllo medico e solo se gli esami del sangue mostrano una reale mancanza di ferro nel sangue.

Usiamo il carao in questi casi

La carenza di ferro quindi può essere una condizione comune. Per questo il carao, con l’estratto ricavato dal suo frutto, ci viene incontro. Per prima cosa permette una migliore circolazione del sangue e contiene ferro in grande quantità. In più regola in maniera naturale l’intestino, aumenta l’energia e la creatività, migliora anche il sistema immunitario e rinforza le proprietà cicatrizzanti nel corpo.

Assunto durante la gravidanza e prima del parto, può contribuire ad una maggiore produzione di latte e ad un recupero fisico più veloce dopo la nascita del figlio. Nelle donne, quando il ciclo mestruale è abbondante, diminuisce il flusso e lo indirizza in maniera naturale. Inoltre negli atleti aumenta la quantità di energia nel corpo, ingrossa anche la muscolatura e assicura una maggiore resistenza alla fatica.

Ultima avvertenza importante: il carao non è un medicinale, ma non per questo possiamo usarlo sempre, quindi facciamo attenzione.