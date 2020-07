Come già anticipato, lavare i capelli con una soluzione acida, apporta benefici in particolar modo in caso di capelli che hanno perso lucidità.

Non è una tecnica difficile che richiede l’intervento dell’hair stylist, bastano pochi e semplici ingredienti, e il gioco è fatto!

Purtroppo quando si lavano i capelli e si applicano prodotti non adatti o scarsi di qualità, si commettono degli errori che a lungo andare possono danneggiare i capelli.

Quando fate lo shampoo, l’acqua calda e il pH dello shampoo e balsamo, possono aprire le squame del capello, lasciando la chioma opaca e crespa.

Se si sciacquano i capelli con una soluzione acida, potrete sfoggiare una chioma setosa e lucente. Gli ingredienti da utilizzare li avrete in casa sicuramente, come aceto di mele o limone.

Il risciacquo acido viene effettuato dopo lo shampoo, esattamente, dopo l’ultimo risciacquo preparate una soluzione leggermente acidificata con aceto di mele o limone.

Una tecnica che va a ripristinare il pH naturale dei capelli, spesso anche l’acqua calcarea può lasciare residui sul capello che a lungo andare danneggia i capelli.

Provate il risciacquo con limone, basta diluire 1 cucchiaino di succo di limone in 1 litro di acqua. Poi applicare il composto sui capelli, abbassate la testa nel lavandino e distribuite la soluzione. In alternativa potete immergere i capelli nella bacinella con il composto. Non esagerate con il limone perchè potrebbe rendere troppo crespi i vostri capelli.

Provate con l’aceto di mele o di vino, che contengono diverse sostanze molto utili per pulire a fondo il cuoio capelluto e ristabilirne il pH naturale. I sali minerali, le vitamine e gli zuccheri giocano un ruolo importante per la salute dei nostri capelli. In una bacinella mettete un litro di acqua e unite un cucchiaio di aceto, immergete i capelli e lasciate un pò.

Questa alternativa al limone è sconsigliata per chi non gradisce l’odore pungente dell’aceto, che però va via dopo l’asciugatura dei capelli. Sicuramente l’aceto di mele sarà più delicato e dall’aroma più delicato rispetto a quello di vino.

E’ consigliato fare il risciacquo acido una sola volta a settimana per evitare di disidratare la chioma e favorire la comparsa delle doppie punte.

Adesso provate anche voi, naturalmente sono consigli, che non sempre sono efficaci per tutti, magari chiedete al vostro hair stylist che saprà sicuramente consigliarvi qualche altra tecnica per sfoggiare capelli setosi e lucidi.