Benji | La confessione: “I miei 15 giorni in terapia intensiva”

Benji Mascolo ha scritto un lungo e delicatissimo post su Instagram parlando delle due settimane trascorse in terapia intensiva per una rara malattia polmonare. Quell’episodio gli ha fatto cambiare completamente prospettiva sulla sua vita.

Quando si è giovani si affronta la vita con incoscienza e leggerezza. È quello che ha imparato a sue spese Benjamin Mascolo, il quale ha dovuto affrontare un traumatico periodo di terapia intensiva a causa della sua condotta di vita del tutto imprudente.

Quell’episodio, avvenuto ormai sei anni fa, ha gettato un’ombra sulla vita di Benji il quale, da quel momento in poi, è diventato una persona differente.

C’è da dire che anche Federico Rossi ha attraversato un periodo turbolento agli inizi della carriera, probabilmente nello stesso periodo in cui Benji combatteva con la propria dipendenza.

Facendo tesoro di un’esperienza che avrebbe potuto concludersi in maniera davvero drammatica, oggi il cantante ha deciso di parlarne apertamente con i suoi fan per educare tutti i suoi follower a una condotta di vita salutare e il più possibile rispettosa del proprio corpo.

Benji Mascolo: “In terapia intensiva ho cambiato completamente il mio modo di vivere”

Fumava troppo e, per sua stessa ammissione, non soltanto sigarette. Le sue abitudini alimentari erano disordinate e poco salutari. Nel giro di pochissimo tempo, a causa di una vita da rock star che avrebbe potuto portarlo a finire i suoi giorni in un letto d’ospedale, Benjamin Mascolo aveva ampiamente superato il limite.

I medici gli diagnosticarono una rara patologia polmonare causata, appunto, dal fumo eccessivo. Quella patologia, chiamata istiocitosi polmonare, non ha compromesso in maniera devastante il suo stato di salute ma ha avuto comunque delle pesanti ripercussioni sulla sua vita.

Dopo aver contratto la malattia, infatti, i polmoni di Benji sono stati compromessi e il loro funzionamento non sarà mai più ottimale. “Dovrai comunque rinunciare a fare sport” gli dissero i medici, facendo in modo che il giovanissimo Benji si rendesse condo di quello a cui avrebbe dovuto andare incontro per il resto della propria vita.

“Non mi sono mai sentito così vicino al perdere tutto quello che stavo inseguendo. Una volta dimesso pesavo 10 chili in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente” ha scritto Benji su Instagram, ricordando i primi giorni dopo la terapia intensiva.

“I medici dissero che se avessi smesso di fumare avrei recuperato una vita normale” ha continuato, spiegando che da quel giorno non ha più toccato una sigaretta (e, evidentemente, nient’altro).

“Da quel giorno scattò qualcosa nella mia testa. Cambiai radicalmente e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere”.

Fortunatamente, la giovane età e il suo costante impegno a riguadagnare la propria salute, hanno permesso a Benji di rimettersi quasi completamente dalla malattia che lo ha segnato sei anni fa. “Se posso darvi un consiglio […] sfidate voi stessi, le vostre abitudini e nessun altro. Solo così raggiungerete i risultati più importanti. Oggi ho corso 25 Km e tra poco andrò a farmi una nuotata con la mia ragazza” ha concluso il cantante facendo riferimento alla sua Bella Thorne. Le foto che accompagnano il lungo post mostrano Benji in piedi sul tapis roulant della palestra che frequenta, mentre scopre fieramente il tatuaggio a forma di cuore che ha sul petto. Nelle foto successive il cantante ha voluto riassumere il suo percorso “al contrario”, con una fotografia dei giorni del ricovero e un’altra foto ancora precedente, che lo ritrae mentre sta fumando (probabilmente non una sigaretta).

Oggi Benji è ancora al lavoro per costruire la sua carriera musicale ma, con estremo dispiacere delle fan, lui e il socio Federico Rossi hanno annunciato che si prenderanno una pausa artistica dal lavoro in comune e si dedicheranno per qualche tempo a progetti personali.