Lino Guanciale | matrimonio top secret per l’attore

Lino Guanciale e la compagna Antonella Liuzzi si sono sposati. Una cerimonia per pochi intimi e tenuta segreta dalla coppia che ha voluto condividere la loro gioia con un post su Instagram.

Lino Guanciale, attore amatissimo dal pubblico e soprattutto da chi ha amato e seguito ‘L’allieva’, ha sposato la sua compagna Antonella Liuzzi in gran segreto a Roma lo scorso 18 luglio. A rivelarlo Noci Gazzettino, il giornale on line di Noci, in provincia di Bari, città natale della sposa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Vieni da me: Lino Guanciale si racconta tra passioni e paure

Una cerimonia civile vissuta in grande riservatezza nel Palazzo del Campidoglio che ha coronato il grande sogno dell’attore quello di creare una famiglia. Scopri tutto su Lino Guanciale, età, carriera e vita privata.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi | chi è la neo moglie dell’attore

Lino Guanciale, l’attore abruzzese che ha conquistato il suo pubblico a piccoli passi, recitando in varie serie televisive di successo come ‘Che Dio ci aiuti’, ‘L’allieva‘ e ‘Non dirlo al mio capo‘, sabato 18 luglio a Roma, è convolato a nozze con la sua compagna Antonella Liuzzi, figlia del senatore Piero Liuzzi, in una cerimonia per pochi intimi e rigorosamente a telecamere spente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Che Dio ci aiuti 5 cast, puntate, ascolti e molto altro ancora

L’attore in una recente intervista al settimanale ‘Visto’ aveva espresso il suo desiderio di famiglia e di una vita più regolare:

“Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”

e aggiunge:

“In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diana Del Bufalo torna ad essere Monica in Che Dio ci aiuti

Antonella Liuzzi, la neo sposa ha conosciuto Lino Guanciale presso l’Università Bocconi, dove lei è docente, insegnante nei master. La notizia del loro matrimonio è stata data in esclusiva da Noci Gazzettino, una testata giornalistica del paese di nascita della Liuzzi e poi successivamente condivisa dagli sposi che hanno condiviso una foto sul profilo Instagram dell’attore. Scopri anche Lino Guanciale, il boy scout latin lover.