Il lievito di birra, non solo in cucina, un ingrediente molto efficace per la cura dei capelli e della pelle, scopri come utilizzarlo al meglio.

Il lievito di birra, un ingrediente indispensabile in cucina, per la preparazione di diverse ricette, che necessitano di lievitazione. Grazie ai lieviti, che causano la fermentazione gli impasti aumentano di volume. Ma potete utilizzarlo diversamente.

I capelli e la pelle sono i protagonisti, con il lievito si possono utilizzare le maschere viso, così da avere un viso liscio e idratato. Se desiderate capelli forti e splendenti, fate un trattamento con il lievito di birra, noterete subito la differenza.

Noi di CheDonna.it vi elenchiamo gli usi alternativi del lievito di birra per la cura e la bellezza di corpo e capelli.

Lievito di birra un alleato per i vostri capelli

Scopriamo come utilizzare al meglio questo ingrediente indispensabile per le massaie per preparare tante ricette, che richiedono la lievitazione. Il lievito di birra in commercio si può utilizzare sia secco che fresco, che trovate nel banco frigo.

Quante donne hanno capelli deboli che tendono a spezzarsi?

E’ capitato almeno una volta nella vita di ogni donna, ritrovarsi a fronteggiare capelli che si spezzano, spesso lo ritroviamo a terra o sulle spazzole. I motivi possono essere diversi dallo stress alla mancata cura e protezione soprattutto con l’arrivo della stagione estiva.

Ma se si seguono delle piccole accortezze, si può garantire lucentezza, setosità e idratazione.

Il lievito di birra è perfetto proprio in questo caso, grazie alle vitamine B e H in esso contenute, vanno a fortificare la chioma, così acquista anche volume. Provate a preparare una maschera, mettete in una ciotolina circa 200 ml di acqua tiepida, poi sciogliete circa 25 g di lievito di birra fresco. Applicate il composto cremoso ottenuto sui capelli puliti, fate dei massaggi delicati. Poi procedete con il risciacquo e lavate i capelli con uno shampoo specifico che fortifica la chioma.

Un’altra maschera molto efficace, si prepara con il miele, basta mescolare 3 cucchiai di lievito di birra secco con 5 cucchiai di miele. Applicate sul cuoio capelluto e sulle lunghezze. Lasciate agire per 10 minuti e sciacquate con acqua tiepida e procedete con lo shampoo.

In caso di capelli secchi e disidrati?

Interessa tantissime donne, spesso dovuto ad una scarsa idratazione e una cura superficiale dei capelli. Quando i capelli sono secchi e disidratati tendono a perdere lucentezza, non solo sono più soggetti a spezzarsi data la loro fragilità. Provate il lievito come balsamo naturale, che non solo rinforza i capelli, ma li ammorbidisce e l’idrata. Basta mettere in una terrina ½ tazza di olio di oliva e 4 cucchiai di lievito di birra fresco. Dopo aver mescolato, applicate sui capelli e lasciate agire per 10 minuti, poi procedete al risciacquo.

I capelli si possono rafforzare con un’altra maschera con lievito e aceto di mele.

Mettete in una ciotolina un cucchiaino di lievito di birra, 2 tuorli d’uovo, 4 gocce di aceto di mele e un cucchiaio di miele. Applicate su tutti i capelli e massaggiate bene e lasciate agire per 20 minuti, magari li avvolgete con la pellicola per alimenti. In questo modo si garantisce un risultato maggiore.Poi procedete al risciacquo.

In caso di capelli deboli che tendono a spezzarsi e cadere, provate il lievito, grazie alle vitamine e sali minerali, vanno a rafforzare la radice. Infatti dopo il trattamento con il lievito, i capelli saranno più forti, perché i nutrienti intervengono sulla crescita cellulare e stimolano la produzione di cheratina.

Preparate una maschera, mettete 100 g di lievito fresco di birra, in una ciotola con acqua minerale e 12 g di olio di oliva. Mescolate bene, otterrete così un composto cremoso e denso. Applicate bene sui capelli e coprite con la pellicola per capelli, lasciate così per un’ora e poi sciacquate i capelli e procedete con lo shampoo.

Bellezza del copro e delle unghie

Non solo il lievito apporta benefici ai vostri capelli, ma anche al corpo e alle unghie.

In caso di unghie deboli che si sfaldano, un problema comune un pò a tutte le donne, può dipendere da diversi fattori, non solo la scarsa cura, ma anche una scarsa igiene o presenza di funghi o infezione. Potete sciogliete il lievito di birra fresco in un po’ di acqua tiepida, mescolate e lasciate raffreddare. Applicate sulle unghie e massaggiate sulle unghie. Lasciate agire per 10 minuti, poi procedete con il risciacquo.

Se la pelle del vostro viso appare spenta e opaca, non preoccupatevi, accade spesso, dipende dallo stress, l’inquinamento atmosferico e la mancata beauty routine giornaliera.

Il lievito di birra fa a caso vostro, ecco la maschera viso da applicare. In una ciotolina, mettete 2 cucchiai di lievito di birra, unite qualche goccia di acqua di rosa. Mescolate e otterrete un composto denso e cremoso, che applicherete sul viso, poi fate agire per circa 15 minuti, poi procedete al risciacquo con acqua tiepida.

Dopo aver seguito i nostri consigli avete le idee più chiare su come utilizzare il lievito di birra, non solo in cucina. Sono pur sempre consigli che non garantiscono gli stessi risultati a tutti, in caso di casi particolari, chiedete sempre il parere di un medico specialista.