Fiore del Drago | le proprietà cosmetiche per la pelle

Il Fiore del Drago o Pitaya è un rimedio naturale dalla molteplici proprietà tra cui quelle cosmetiche che ne fanno un ottimo alleato per la salute e la bellezza della pelle.

Si chiama Fiore del Drago, ma in realtà è la Pitaya, frutto di un particolare cactus rampicante, l’ Hylocereus undatu, che ha un aspetto molto particolare caratterizzato da una colorazione allegra e da tantissime sfumature.

Questo frutto così unico, racchiude in se moltissime proprietà, tra cui quelle cosmetiche che ne fanno un eccezionale rimedio naturale per la salute e la bellezza della nostra pelle. Da questa pianta si ricava un estratto che è un prezioso ‘elisir’ ricco di sostanze benefiche. Scopri anche Liquirizia, le eccezionali proprietà per la nostra pelle.

Pitaya o Fiore del Drago | prezioso elisir di bellezza e salute per la nostra pelle

Il Fiore del Drago o Pitaya, è un frutto dal quale si ricava un estratto che spesso viene utilizzato nella formulazione di prodotti di bellezza per la pelle, un vero e proprio elisir da cui assorbire tutti i benefici e le sostanze nutritive.

L’estratto di Pitaya è un ottimo antiossidante ricco di vitamine A, C e B e minerali perfetti alleati nel combattere l’azione dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. Soprattutto l’alta concentrazione di vitamina C conferisce a questo rimedio naturale le proprietà anti age per le quali è utilizzato. La vitamina C infatti, concorre alla sintesi di sostanze come il collagene.

Anche gli acidi della frutta contenuti nella Pitaya contribuiscono a rendere la pelle luminosa, mantenendo una leggera esfoliazione che permette alla pelle anche di assorbire al meglio tutte le sostanze idratanti. I trattamenti a base di fiore del Drago infatti, sono perfetti per le pelli problematiche colpite per esempio da acne e impurità.

La Pitaya si può identificare come un’alternativa vegetale alla bava di lumaca, poiché possiede proprietà lenitive, cicatrizzanti ed idratanti pari alla sostanza prodotta dalle lumache. Scopri anche Olio di jojoba per la cura della pelle.