E’ il momento di sfoggiare i sandali, i piedi saranno i protagonisti dell’estate, si possono curare a casa con dei semplici step. Scopri come avere piedi perfetti.

L’estate è arrivata, tanto attesa da tutti, soprattutto dalle donne che possono sfoggiare sandali e mostrare i piedi tanto nascosti.

E’ opportuno quindi prendersi cura dei piedi, meritano però tanta attenzione, a dirla tutta si dovrebbe fare tutto l’anno e non solo d’estate. In questo modo non solo saranno perfetti dal punto di vista estetici, ma si preserverà anche lo stato di salute. I piedi sono una parte importante del nostro corpo che ci permettono di sostenere il peso in modo corretto e di camminare. Quindi avere i piedi curati e belli, è davvero importante non solo in estate.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche suggerimento su come prendersi cura dei piedi in estate.

Pedicure da fare a casa : segui tutti i passaggi

I piedi vanno sempre curati, in particolar modo in estate, devono essere sempre in perfetta forma e con uno smalto che renderà i piedi ancor più presentabili.Scopriamo tutti gli step da seguire per potervi prendere cura dei piedi a casa.

1-Pediluvio: va sempre fatto, si consiglia almeno una volta a settimana, nel caso di smalto sulle unghie si consiglia di rimuoverlo per bene con un pò di ovatta imbevuta di acetone. Il pediluvio è indispensabile per favorire la circolazione, donando sollievo a gambe e piedi non solo rinfresca i piedi. Basta mettere in una bacinella acqua tiepida, con del sale marino grosso, un pò di bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale di lavanda o altro olio come tea tree. Immergete i piedi e lasciateli in ammollo per 15 minuti, il tempo necessario che i piedi si ammorbidiranno.

2-Scrub: non solo il corpo e il viso va esfoliato così da eliminare le cellule morte ed impurità. Inoltre va ad ammorbidire le parti maggiormente indurite. Potete preparare una ricetta voi se non volete acquistare un prodotto specifico. Mettete in una ciotola 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e zucchero, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di olio di oliva e miele ed infine un pò di olio essenziale di lavanda o tea tree. Mescolare bene e applicare ai piedi, facendo dei piccoli massaggi in modo delicato. Poi risciacquate i piedi in acqua tiepida.

3- Limare le unghie: con una lima di cartone, definite la forma. Per un buon risultato, iniziate dall’angolo esterno dell’unghia verso il centro, in questo modo proteggete le unghie dallo sfaldamento.

4-Pulire le unghie: le unghie si devono pulire per bene, spesso si annida sporco e cellule morte. Basta utilizzare il bastoncino d’arancio, così da rimuovere tutto e subito. Inoltre non trascurate mai le cuticole, si possono eliminare se sono troppo spesse, oppure basta spingerle, utilizzate il classico bastoncino d’arancio. Eseguite delicatamente, perchè troppa pressione potrebbe causare dei tagli.

5- Idratare: applicate sempre ogni giorno la crema idratante. La pelle dei piedi, come ilo resto del corpo ha bisogno di idratazione. Il consiglio è di applicarla sempre prima di andare a letto, magari potete indossare dei calzini: il mattino dopo avrete piedi morbidi e ben idratati.

6-Applicare lo smalto: se desiderate uno smalto colorato,il consiglio è di applicare sempre una base per smalto trasparente. Lo smalto colorato si applica per dare un tocco di colore e femminilità alle unghie, solo prodotti di qualità. Dopo la base, applicate lo smalto, nel senso verticale all’unghia. Per facilitare il tutto, separate le dita dei piedi con l’apposito separatore. Solo quando sarà completamente asciutto, ripetete con la seconda passata, così da avere una colorazione più intensa. In mancanza del separatore, va bene qualche batuffolo di ovatta, tra un dito e l’altro.

Se volete garantire un’asciugatura rapida e perfetta, acquistate gli spray fissante che velocizzano l’asciugatura.

Consigli per avere piedi sempre perfetti

I piedi si possono curare a casa tranquillamente senza recarsi al centro estetico, se seguite i nostri consigli noterete la differenza.

Infatti i piedi saranno sempre perfetti e in salute, scopriamo in che modo.

–Non avere sempre lo smalto: lo smalto va tolto ogni tanto l’unghia ha bisogno di respirare. Si consiglia di rimuoverlo la sera e applicarlo al mattino seguente. Così si permette una buona respirazione alle unghie e si evita anche l’ingiallimento.

-Non indossare scarpe troppo strette: si potrebbero verificare problemi e fastidi a lungo andare. Le unghie potrebbero incarnire, inoltre se indossate scarpe troppo larghe possono portare alla formazione di calli.

-Fare il pediluvio una volta a settimana

-Cura quotidiana: lavare spesso i piedi e asciugarli bene, soprattutto tra le dita.

Adesso si che i vostri piedi sono pronti per essere messi in mostra, poche semplici accortezze che renderanno tutto perfetto.