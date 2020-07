Primer viso e occhi | La ricetta fai da te all’Aloe Vera -VIDEO

Il primer è un prodotto ormai diventato essenziale anche nel makeup quotidiano. Una base trucco per viso e occhi alla quale difficilmente si rinuncia. Scopriamo come preparare un primer all’Aloe Vera fai da te perfetto per l’estate.

Il Primer viso e occhi è senza dubbio diventato un ‘must have’ del makeup del quale difficilmente si fa a meno, soprattutto in estate, quando le alte temperature tendono a mettere a dura prova la durata dei prodotti.

Esistono diverse tipologie di primer, per viso, occhi, labbra, per pelle secca, per pelle grassa ma tutti hanno in comune un ingrediente, il silicone, che riesce ad uniformare l’incarnato e a regalargli un aspetto compatto. Inoltre questa base trucco, permette di far aderire perfettamente i prodotti makeup che si applicano successivamente e contribuisce a farli durare di più. Scopriamo come preparare un primer viso e occhi all’Aloe Vera. Se ami il makeup scopri come applicare e fissare la matita nera.

Primer viso e occhi | la ricetta fai da te all’Aloe Vera

Se siete delle ‘makeup addict’ non potrete sicuramente fare a meno del primer viso e occhi, un prodotto che assicura una base trucco perfetta e che duri nel tempo, soprattutto in estate.

Il primer deve essere applicato dopo la crema trattamento con le dita o ancor meglio con un pennello che ne permetta la perfetta applicazione anche nei punti più delicati come il contorno occhi, bocca o naso. Il primer che andremo a preparare è un prodotto piuttosto leggero e fresco e che si assorbirà immediatamente, proprio per la presenza del gel di aloe vera che tenderà anche a distendere i tratti del viso in modo naturale.

Gli ingredienti per realizzarlo sono molto semplici e di facile reperibilità, il gel di aloe vera, la vitamina E e dell’acqua. Il primer pronto verrà versato in una giara pulita e asciutta e dovrà essere conservato in frigorifero al massimo per una settimana. Se si ha la pelle grassa, si potrà aggiungere alla ricetta illustrata nel video, un cucchiaino di argilla bianca che tenderà ad assorbire il sebo in eccesso. Se non si ha la vitamina E si potranno aggiungere 2 o 3 gocce di olio vegetale di mandorle dolci.

Il gel di Aloe Vera è un rimedio naturale molto versatile e perfetto per la pelle, ma anche per creare dei prodotti esclusivi come questo primer che può essere applicato su viso e occhi. Scopri come avere labbra carnose senza bisturi.