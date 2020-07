Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, lancia l’indiscrezione. Ecco l’ultima foto insieme.

Amore al capolinea tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? A lancaire la clamorosa indiscrezione sulla fine della storia tra la bellissima conduttrice e il pugile King Toretto è il direttore del settimanale Nuovo. Riccardo Signoretti, sul proprio profilo Instagram, anticipa la notizia del nuovo numero del suo settimanale senza, tuttavia, fornire indizi sugli eventuali motivi che avrebbero portato alla rottura tra i due.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, amore finito? Ecco l’ultima foto insieme

“Esclusiva di #settimanalenuovo ! È finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola”, scrive Riccardo Signoretti su Instagram aggiungendo, poi, vari hashtag tra cui #estatemovimentata. Cosa sarà successo, dunque, tra la Leotta che aveva ammesso di sentire la mancanza dei tifosi e il Scardina che ha da poco perso il nonno? I due si saranno davvero lasciati?



Sia la Leotta che Scardina, per ora, non hanno commentato la notizia riportata da Riccardo Signoretti e dai rispettivi profili social arrivano pochi indizi. I due, finora, hanno protetto la loro storia d’amore pubblicando poche foto insieme. Il pugile, tuttavia, ha pubblicato l’ultima foto di coppia con la Leotta lo scorso 5 luglio. Nelle immagini, i due sono a bordo di una barca, si abbracciano e la Leotta sfoggia un sorriso radioso. Una foto che, difficilmente farebbe pensare ad una rottura imminente.

L’ultima foto pubblicata dalla Leotta con il pugile, invece, risale allo scorso 15 giugno quando ha sfoggiato un nude look in montagna. Tra i due, dunque, sarà davvero tutto finito? La Leotta, per ora, resta in silenzio e super concentrata sul suo lavoro dopo il ritorno della serie A, sospesa per diversi mesi a causa dell’emergenza coronavirus.