Bronzer e blush | Come applicarli sulla pelle abbronzata

L’abbronzatura rende senza dubbio l’incarnato più compatto, ma come fare per scolpire i lineamenti sulla pelle dorata? Ecco come applicare il bronzer ed il blush in modo perfetto.

Ricordando che l’abbronzatura è una risposta che la pelle da per proteggersi dall’eccessiva esposizione ai raggi solari e che dovrebbe essere sempre presa con moderazione e dopo aver applicato un’adeguata crema con filtro di protezione molto alto, ecco i consigli per scolpire i lineamenti del viso ed effettuare un leggero contouring con terra abbronzante e blush.

Dei tocchi di prodotto della tonalità giusta, regaleranno al viso dei lineamenti scolpiti e femminili e un aspetto fresco e sano. Ecco le regole per applicare la terra abbronzante ed il blush durante la stagione estiva. Scopri come fare un trucco rinfrescante con toni freddi.

Contouring estivo con terra abbronzante e blush | ecco come realizzarlo

Il contouring è una tecnica di makeup che è in grado di scolpire i lineamenti attraverso l’applicazione di prodotti, in polvere o in crema, che creino delle illusioni ottiche attraverso dei contrasti di luce ed ombre.

Durante l’estate e con la pelle abbronzata, si dovranno abbandonare i prodotti utilizzati durante l’autunno e l’inverno, per riscoprire la versatilità del bronzer e del blush. Basterà scegliere però le tonalità giuste.

Il bronzer

Per un effetto super naturale, il finish del bronzer dovrà essere opaco e di una tonalità biscotto, leggermente più pigmentata del naturale colore della pelle abbronzata. Lo si potrà applicare sotto l’osso dello zigomo salendo fino alle tempie, sul contorno del viso e se si ha un naso da scolpire, anche ai lati del naso. Tutto dovrà essere sfumato alla perfezione.

Il blush

Su un viso scolpito dal bronzer, e per ottenere un effetto naturale, anche il blush dovrà avere un finish opaco, e potrà essere applicato sulle gote, colorando la meletta che si crea facendo un sorriso e anche sul ponte del naso, per enfatizzare ancor di più l’effetto tintarella.

Per un effetto più sofisticato, magari per la sera, il blush potrà essere scelto in un finish illuminante che regalerà un aspetto più ricercato.

Basteranno pochi tocchi di prodotto applicati al punto giusto per regalarsi un aspetto curato e femminile anche sotto il sol leone. Scopri come avere labbra carnose senza bisturi.