Matita nera | come applicarla e fissarla in modo perfetto

La matita nera è uno dei ‘must have’ del makeup, sopratutto in questa estate 2020 che vuole lo sguardo magnetico. Scopriamo come applicarla e fissarla in modo perfetto.

La matita nera con cui bordare l’occhio è un vero e proprio vezzo, un atto di seduzione a cui una donna rinuncia difficilmente. Un caposaldo del makeup che però nella sua semplicità nasconde sempre delle insidie, prima fra tutti la durata e la permanenza che vengono messe a dura prova da sudore, ore che passano e in estate dal grande caldo, ma anche la stesura della matita, che troppe volte viene applicata senza allungare la linea ma ‘mozzandola’ a metà occhio.

Scopriamo come applicarla nel modo giusto e soprattutto i segreti per mantenerla perfetta tutto il giorno. Se ami il makeup scopri bronzer e blush, come applicarli sulla pelle abbronzata.

Matita nera | i consigli per applicarla e fissarla in modo perfetto

Siete tra le donne che non rinuncerebbero mai alla matita nera per il makeup occhi, o anche tra quelle che utilizzano soltanto la matita nera per truccare gli occhi? Ecco per voi alcuni consigli su come sceglierla, applicarla e fissarla in modo perfetto.

Come scegliere la matita nera per gli occhi

In commercio esistono moltissime alternative per quanto riguarda la matita nera, ma noi vogliamo parlare della matita classica, quella con la mina interna che necessita di essere temperata.

Il tratto di matita nera che vorrà essere tracciato, dipenderà in primo luogo dalla punta. Per una stesura perfetta, grafica, stile eyeliner, la punta dovrà essere perfettamente temperata, mentre per ottenere un tratto più morbido, si potrà utilizzare una punta leggermente arrotondata.

Il tratto della matita potrà essere adiacente alla rima palpebrale superiore e inferiore, oppure essere più invasivo, arrivando a riempire le rime palpebrali interne per un effetto davvero magnetico. La linea potrà fermarsi alla fine dell’angolo esterno dell’occhio o essere allungata, per un effetto ‘occhi di gatto’.

Per chi ha occhi dal taglio piccolo e stretto, è sconsigliata l’applicazione della matita nera nella rima palpebrale interna, poiché tenderebbe a rimpicciolirli ulteriormente. Via libera a tratti sfumati e allungati verso l’alto che allarghino lo sguardo.

Come fissare la matita nera

Dato per assunto che in commercio esistono le matite waterproof, in diversi prodotti più o meno validi, la matita nera potrà essere fissata prima e dopo l’applicazione in modo semplice.

La prima operazione da compiere sarà quella di applicare un primer per occhi, che farà aderire perfettamente il tratto di matita alla pelle. Una volta stesa la matita, si potrà picchiettare con un ombretto in polvere dello stesso colore, nero opaco, o per un effetto più leggero con un nero dal finish brillante o con un grigio piombo. Si potrà utilizzare un piccolo pennello angolato dalle setole piuttosto rigide, che permetta un’applicazione senza sbavature.

Seguendo questi piccoli consigli, la matita nera potrà incorniciare tenacemente il nostro sguardo per tutta la giornata senza sciogliersi. Gli stessi consigli ovviamente sono validi per le matite occhi di altri colori. Scopri anche makeup inverno 2020 | la base trucco perfetta