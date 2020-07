Crema colorata e BB cream | Il makeup perfetto per l’estate

Creme colorate e BB cream, i prodotti makeup perfetti per l’estate. Prodotti che regalano leggerezza e colore da usare al posto del fondotinta.

Per tutte coloro amano un incarnato perfetto, compatto e luminoso anche in estate, via libera alle creme colorate e alle BB cream, in grado di sostituire perfettamente il fondo tinta e di esaltare al meglio l’abbronzatura.

La crema colorata è senza dubbio un prodotto pratico, così come la BB cream, perfetto da stendere sia di giorno che di sera e di donare alla pelle idratazione, nutrimento e pigmentazione. Scopri anche Bronzer e blush, come applicarli sulla pelle abbronzata.

Crema colorata e BB cream per l’estate | come sceglierle ed applicarle

La crema colorata è un prodotto davvero alla portata di tutti, dalle giovanissime, che possono truccarsi senza occludere la pelle con un fondotinta, alle donne mature che riceveranno idratazione e colore in modo leggero e senza mettere in evidenza le rughe. Questo prodotto si può trovare facilmente in profumeria e anche nei supermercati e in genere si presenta in due o tre colorazioni che vanno dal chiaro dorato allo scuro.

L’applicazione è semplice e può essere fatta con le dita, con una spugnetta in lattice o anche con un pennello da fondo. La quantità che si applica, farà la differenza. La crema colorata andrà applicata in piccole quantità e senza stratificare poiché potrebbe creare antiestetiche macchie di colore.

Altro particolare da mettere in evidenza per quel che riguarda questo prodotto, è quello di non mettere la crema idratante come base, soprattutto in estate e soprattutto se in una formulazione diversa. Se per esempio la crema colorata sarà a base di acqua e la crema idratante a base di olio, le due formulazioni contrasteranno rendendo l’applicazione difficile poco omogenea. Le creme colorate contengono in esse sostanze idratanti e in molti casi anche filtro solare.

La BB Cream è un prodotto di nuova generazione che vanta proprietà idratanti e alte prestazioni in fatto di coprenza, data la presenza di molti siliconi all’interno della formulazione. Se si ha bisogno di una coprenza maggiore dunque, orientare la scelta verso una BB cream rispetto ad una crema colorata, sarà la cosa più giusta. Un dato a sfavore della BB cream e che molto spesso lucida la pelle in modo importante, ma molte aziende hanno ovviato al problema creando una formulazione per pelli grasse ad effetto opacizzante. Per quanto riguarda l’applicazione, anche la BB Crem come la la crema colorata, potrà essere applicata con le dita, con una spugnetta o con un pennello.

Sia sulla crema colorata che sulla BB cream possono essere utilizzati il bronzer e il blush sia in polvere che in formulazione cremosa. La base viso, potrà essere creata in modo veloce e semplice, con pochi prodotti e regalando un aspetto fresco ad ogni incarnato. Scopri anche Make up, come farlo durare a lungo durante l’estate.