Pannolini ecologici usa e getta | le marche disponibili in Italia

I pannolini ecologici usa e getta si pongono perfettamente al centro tra le due scelte estreme di usa e getta tradizionali e pannolini lavabili. Ecco le marche disponibili in Italia.

Quando si aspetta un bambino sono molte le scelte da fare, tra le più importanti la scelta dei pannolini, che negli ultimi tempi, viste le molte statistiche che pongono marche blasonate di usa e getta al centro di polemiche per il contenuto di formaldeide, pesticidi e SAP, diventa sempre più difficile.

Esistono due tendenze principali che molti genitori stanno seguendo il Italia, i pannolini usa e getta tradizionali e i pannolini lavabili, mentre al centro tra queste due possibilità ne esiste una terza, troppe volte sconosciuta o sottovalutata quella dei pannolini ecologici usa e getta. Conosciamo meglio questo prodotto e le marche disponibili in Italia. Se hai un bambino piccolo scopri come proteggerlo dalle punture di zanzare.

Pannolini ecologici usa e getta | il giusto compromesso tra praticità e salute

Scegliere i pannolini ecologici usa e getta rispetto ai pannolini tradizionali, significa soprattutto evitare di esporre il bambino a sostanze tossiche e a possibili dermatiti da contatto. Per tutti coloro abbiamo considerato la scelta ardua, visto che l’alternativa principale ai pannolini tradizionali è quasi sempre quella dei lavabili, di certo molto impegnativi per quel che riguarda la manutenzione ma eccellenti a livello ecologico, ecco una terza alternativa, quella dei pannolini ecologici usa e getta.

Il primo ‘luogo comune’ da superare rispetto alla scelta degli ecologici usa e getta è quello del prezzo molto alto, esistono infatti molte marche, una delle quali presente in molte catene di supermercati che superano forse di un euro il prezzo dei pannolini tradizionali più utilizzati.

Le sostanze più incriminate nei pannolini usa e getta tradizionali sono la formaldeide, i pesticidi e i SAP ( Super Abosorbent Parts) che costituiscono la parte assorbente più interna, quella che fa risultare il pannolino super assorbente e asciutto in superficie. Nella stragrande maggioranza dei casi, nei pannolini tradizionali questi SAP da silicati, acrilati derivati dal petrolio che molto spesso, soprattutto nei pannolini a basso costo, possono venire a contatto con la pelle del bambino.

Le aziende che producono pannolini ecologici usa e getta al contrario utilizzano spesso SAP di origine vegetale. Altro punto dolente dei pannolini tradizionali è lo sbiancamento della parte assorbente con il cloro, pratica che porta con se anche il rischio di venire a contatto con la diossina derivante dallo sbiancamento. Questa sostanza potrebbe infatti essere causa di molte patologie, la più importante il cancro.

Quali sono le marche di pannolini ecologici usa e getta disponibili in Italia? Ecco i principali alcuni dei quali si possono trovare anche in supermercato e in farmacia e on line.

Vendita on line

Baby Charm Natural

Biobabby

Delora

Love & Green

Bebè Nature

Vendita Negozio Biologici, Farmacia e Supermercati

Happy

Moltex

Nappynat

Naty by Nature Babycare

Naturaè

Pingo

Questi sono i marchi principali, quelli più facilmente reperibili, ma sono diverse le aziende anche piccole che vendono i loro prodotti anche ‘di nicchia’ on line. Il loro prezzo può sfiorare anche i 20 euro a pacco, noi vi abbiamo proposto i marchi che presentano un giusto rapporto qualità prezzo.

Ultima considerazione non meno importante delle altre, ma utile nella scelta dei pannolini ecologici, è quella del numero di pannolini cambiati giornalmente. Con i pannolini ecologici usa e getta se ne dovrà cambiare qualcuno in più, visto che i componenti naturali ed ecologici non forniscono la stessa assorbenza di quelli chimici. Scopri anche Sostanze tossiche nei pannolini, lo studio allarmante dell’ ANSES