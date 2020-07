Gli uomini quando sono felici tendono a denudarsi, ci avete mai fatto caso? scopri il motivo alla base di questo gesto spontaneo.

La situazione che stiamo per proporvi è un classico: una festa, musica, alcool e da li a poco qualche uomo allegrotto che lancia via la maglietta o la fa roteare intorno al collo esponendo i suoi attributi a tutti, che se lo possa permettere oppure no. Vi siete mai chiesti perché lo fanno? Il motivo ce lo rivelano una sociologa e uno psicoterapeuta.

Il gesto spontaneo che compie un uomo quando è felice

Una festa, tanto divertimento e via la maglietta, immancabili i ragazzi che sentono il bisogno di mettersi a petto nudo ad un certo punto e non sempre lo fanno per dare prova della loro virilità e dei bei pettorali ottenuti da mesi di allenamento in palestra. Molto spesso gli scenari sono vari, pettorali turgidi o inesistenti, addominali scolpiti o pancetta da alcolizzato… dunque se il motivo non è quello di esporre la propria bellezza per quale motivo ergono così tanti petti nudi alle feste?

A fornire una motivazione plausibile è la sociologa Arnaud Alessandrin che ci informa che: “Togliere il proprio abbigliamento è come liberarsi di alcuni degli standard che rappresentiamo. C’è una repulsione del privato, o di quello che dovrebbe essere, nello spazio pubblico”

Tuttavia togliersi i vestiti in pubblico, contrariamente a quanto si potrebbe pensare guardando il corpo di chi lo fa, sarebbe anche una dimostrazione di virilità, per mostrare il proprio potere sugli altri, il proprio dominio: “Togliere i vestiti nello spazio pubblico è sempre un gesto che è nel registro del dominio” precisa la sociologa.



A confermare questa ipotesi interviene anche lo psicoterapeuta Jonathan Hoban.

L’uomo parla di dominio e del concetto di maschio alfa, spiegando che fondamentalmente: “Togliersi la maglia in pubblico ha tantissimi significati, ma principalmente dipende dal gusto della libertà e dalla volontà di creare una connessione con gli altri”. Inoltre l’esperto precisa il fatto che si tratta anche di un comportamento legato al testosterone: “Sono uomini che lottano per eleggere il maschio alfa. Il narcisismo, di base, è solo un grosso bisogno di compensare una mancanza,” spiega Hoban. “

In molti dei nostri articoli vi abbiamo parlato dell‘importanza di far sentire amati i propri figli e dargli autostima, un qualcosa che avrà le sue ripercussione benefiche in età adulta. Molte volte quello che succede durante l’infanzia ha ripercussioni in età adulta, soprattutto in causo di traumi come rivelano questi 6 traumi psicologici dell’infanzia che hanno conseguenze sull’adulto. Questo gesto della maglietta è la conseguenza tangibile e rappresentatviva di queste forme di lacune emotive infantili. Come afferma Hoban “In molti casi si tratta di ragazzi che non sono stati ascoltati, considerati o valorizzati da bambini.”

Infine c’è una terza motivazione alla base di questo gesto così comune e la fornisce la psicologa clinica Deborah Page:

“Gli esseri umani possono vivere due tipi di felicità. Una è quella del comfort, che scatta quando ci sentiamo al sicuro, a nostro agio e amati. L’altra è innescata dalla gioia: sono quei momenti di piacere alimentati da sostanze chimiche come endorfine, oppiacei e dopamine,” […]“Il momento in cui ti togli la maglietta sembra rientrare tra i momenti di gioia, e potrebbe essere una risposta al desiderio di libertà.”

Quindi a volte i gesti più banali guardandoli da vicino racchiudono motivazioni profonde… la prossima volta che vedi un ragazzo dal petto nudo ancheggiare ad una festa non pensare che si tratta solo dell’ennesimo cretino, ricorda che è un atto che deriva dal suo istinto di dire al mondo che è un “maschio dominante” o di affermare il suo valore.

