Gli uomini con la barba sono scientificamente i partner migliori

Gli uomini con la barba sono partner migliori secondo uno studio

Finito il liceo i ragazzi sono fuori da questa fase in cui avevano a malapena qualche pelo sul mento, cominciano a farsi crescere la barba e arriviamo tutti ad apprezzarla. Nella mente di più di una donna, il fatto che un uomo abbia la barba sul mento è chiaramente attraente ed è spesso associato al fascino, soprattutto se la barba è ben curata, diventa irresistibile.

Prendi Chris Hemsworth e Tom Payne come esempi. Non sarebbero così attraenti senza la barba. In effetti, abbiamo spesso l’impressione che la maggior parte delle celebrità appaia più attraente e seducente con la barba. È lo stesso per Alyssa Traeger, Keanu Reeves e il Principe Harry che sono altrettanto bravi ad avere la barba.

Lo studio che fa luce sull’importanza della barba

Grazie a un nuovo studio di Barnaby Dixson condotto presso la School of Psychology dell’Università del Queensland in Australia, la scienza ora può dirci perché le donne hanno generalmente un debole per gli uomini barbuti.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Evolutionary Biology, ha esaminato la relazione tra i peli del viso degli uomini e l’impatto che potrebbe avere sulle loro relazioni a lungo termine con il sesso opposto. E’ emerso che le donne preferiscono un bell’uomo con la barba curata piuttosto che un uomo con la faccia pulita e rasata.

I ricercatori hanno presentato una varietà di volti maschili che sono stati ritoccati da un software di grafica per avere diversi tipi di peli del viso che vanno dalle barbe rasate a quelle molto generose. Ad un totale di 8.520 donne è stato chiesto di valutare i diversi tipi di barbe in base al loro fascino complessivo e di classificarli in base alla probabilità di considerare una relazione a breve o a lungo termine con i profili in questione.

La barba avrebbe un ruolo molto più importante di quanto immaginiamo

“I risultati hanno mostrato una significativa interazione tra barba e virilità basata su valutazioni di attrattiva“, ha affermato un ricercatore. È davvero significativo, le 8.520 donne hanno mostrato un’ovvia preferenza per i peli del viso. Inoltre, gli uomini con la barba più folta erano considerati partner più appetibili per un progetto di matrimonio, mentre quelli con solo pochi peli nel migliore dei casi erano generalmente considerati migliori per le relazioni occasionali.

La stesso studio dimostra anche che “i risultati suggeriscono che la barba può essere attraente quando si parla di relazione a lungo termine come un segnale di complessità intrasessuale e il potenziale di offrire benefici diretti alle donne”.

In altre parole, avere la barba è un segno per le donne che un uomo o un altro ha un buon mix di caratteristiche maschili e femminili, il che lo renderebbe un partner ideale. Le donne evitano sempre gli uomini che sembrano troppo femminili, voce poco profnda, pelle del viso troppo liscia e mento degno di un bambino. Detto questo, alle donne non piace nemmeno che gli uomini siano eccessivamente rudi e maschili.

È stato scoperto che “i volti maschili rasati sono stati trovati più attraenti per le relazioni a breve termine, mentre i volti con la barba sono considerati più attraenti dei volti rasati per le relazioni a lungo termine. “

Perchè?

La barba cambia la forma del viso di un uomo, nascondendo le mascelle quadrate che potrebbero essere interpretate nelle donne come “troppo maschili” e quindi poco invitanti. Lo studio ha scoperto che gli uomini con mascelle fmarcate venivano preferiti per relazioni a breve termine e avventure di una notte, e che le donne consideravano gli uomini con tratti ultra-maschili come pretendenti inaffidabili.

Cari uomini introducete la barba nell’equazione per ammorbidire i vostri lineamenti maschili facendo passare l’immagine di voi di ” un uomo forte e protettivo”. Inoltre, i peli sul viso indicano testosterone così come il testosterone dice virilità e maturità. E come ha dimostra lo studio, hai tra le mani gli ingredienti perfetti per costruire una relazione sana e duratura.

