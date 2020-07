6 frasi che i manipolatori usano per confonderti

Hai il dubbio di essere preda di un parner manipolatore? Ascolta quello che ti dice con attenzione. Ci sono 6 tipi di frasi tipiche grazie alle quali riconoscerli.

Esistono tantissime dinamiche e variabili in una coppia. A volte, contrariarmente a quello che si potrebbe pensare, una relazione non si basa sull’amore, il sostegno ed il rispetto reciproco, ma può accadere che si basi sulla capacità di manipolare il partner, fenomeno purtroppo non raro definito con il termine gaslighting. Scopri di più in questo articolo.

Coppia: come capire se il partner ti manipola

Come capire se siamo preda di manipolazione psicologica? E’ molto difficile ma esistono dei segnali inequivocabili che dovrebbero insospettirti. Con il termine gaslighting si intende “una forma di abuso mentale in cui le informazioni vengono distorte o presentate sotto un’altra luce, selettivamente omesse per favorire l’abusatore o distorte per far dubitare la vittima della sua memoria, della sua percezione e della sua salute mentale ” come da definizione di Wikipedia. Ecco alcune frasi tipiche che ti aiuteranno a capire.

1. “Ho lavato i piatti” o altre bugie spudorate

Dire bugie spudorate sapendo di mentire permette al manipolatore di capire se lo contraddirrai o in quale altro modo reagirai. Non è sempre facile reagire di fronte a qualcuno che sai che sta mentendo sapendo di farlo, anzi destabilizza altro elemento che gioca a favore del manipolatore. Inoltre, per via del potere delle menzogne, a forza di ripetere una bugia, piano piano sembra diventare una verità.

2. “Non è andata come dici, hai immaginato tutto”: ti fa dubitare di ciò che hai visto, sentito o fatto

L’intento del manipolatore usando frasi di questo tipo è quello di rimettere tutto in discussione facendoti dubitare di te stesso, di ciò che hai visto, sentito o addirittura fatto. Ovviamente, ci sono casi in cui è possibile che si abbia travisato qualcosa, ma quando questo tipo di frasi si susseguono, è un segno rivelatore che dovrebbe far riflettere.

3. “È colpa tua”: ti accusa e finge di essere la vittima

Quando il manipolatore veste i panni della vittima tenta di farti venire dei sensi di colpa e. Difficilmente riusciamo a biasimare una vittima e il manipolatore questo lo sa molto bene. Un manipolatore fa leva sull’empatia e ti convince che il tuo comportamento è la causa del suo comportamento, come se dipendesse tutto da te, incluso il suo atteggiamento sbagliato.

4. “Quindi mi stai dicendo che sono io il cattivo?” : trae conclusioni e distorce le tue parole

La tatttica come puoi ben vedere è sempre la stessa, ti confonde le idee, distorce la situazione travisa le tue parole, tutto per farti sentire in colpa facendo leva su questo sentimento in cui abbassi la guardia per manipolarti con più facilità, perchè quando ti senti in colpa vuoi solo essere perdonato.

5. “Se risuccede, stavolta con me hai chiuso”: ti minaccia

Le minacce, inevitabili. Puoi pensare che sia un avvertimento perchè ci tiene a te e quindi non vuole che te ne vada, in realtà lo fa solo per il suo ego, essere lasciato è un’idea che lo disturba allora mette le mani avanti per far sembrare che sia lui a prendere la decisione di rompere, dopo diversi avvertimenti, ma questo atteggiamento nasconde anche il desiderio di tenerti sotto il suo controllo il più a lungo possibile.

6. “Ma tu vdavvero pensi che si è comportato bene con me?” : chiede l’opinione di una terza persona per umiliarti

Il manipolatore non solo ti manipola, ma manipola anche il tuo entourage comune ponendosi come una vittima davanti a tutti e facendo passare te come il ​​suo carnefice. Chiamando i causa una terza persona, raccontando la sua versione dei fatti, cerca solo di avvalorare la sua tesi e le sue parole, offuscando nuovamente la tua percezione e convincendoti ancora una volta che sei tu ad essere sbagliata.

A volte dimentichiamo che la vita è un percorso di cui non si conosce la durata e le insidie, dimentichiamo che meritiamo di fare questo percorso tenendo accanto persone che ci fanno sentire felici e anche se è molto difficile sbarazzarsi delle persone che ti manipolano, iniziare a prendere coscienza della situazione è un grande passo. Estirpale dalla tua vita come se fossero erbacce e vedrai che la tua stessa vita migliorerà notevolmente.

