Pago fa un’amara confessione: “Lo diamo per scontato | C’entra Serena?

Pago si è lasciato andare ad una lunga riflessione sul suo profilo Instagram. Riflessione che è sembrata essere rivelata alla sua ex fidanzata Serena Enardu. Nel corso dello sfogo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è anche lasciato andare ad uno sfogo contro le fake news che girano in rete sul suo conto.

Pago, da quando ha scelto di mettere alla prova la sua relazione con Serena Enardu a Temptation Island, non sta decisamente trascorrendo un periodo tranquillo. Da quel momento, infatti, ne sono successe di cose, sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale sia nella sua vita lavorativa.

Lui e Serena, come ormai noto, hanno deciso di terminare la loro storia d’amore dopo averci provato numerose volte. Tante sono le cose che sono state raccontate in merito a questa relazione, per questo motivo Pacifico ha scelto di raccontare la sua nella biografia Vagabondo per amore. Nonostante tutto il cantante non sembra aver chiuso del tutto la porta per la Enardu e nelle scorse ore si è lasciato andare ad un lungo sfogo che sembra essere indirizzato proprio a lei e al periodo che sta vivendo.

“A volte ti capita, quando ad esempio sei seduto un bellissimo posto come questo in cui mi trovo ora, che inizi a pensare a quanto sia bella la vita ma soprattutto a quanto potrebbe esserlo ancora di più se le cose fossero andate come sperato” ha esordito il cantante su Instagram.

“Così mi ritrovo a chiedere come mai le cose non proseguono come vorrei. Magari non mi impegno abbastanza o forse sono gli altri che ci ostacolano?” si chiesto Pacifico Settembre. “Di chi è l’evoluzione degli eventi non prosegue come vogliamo?” ha proseguito. “Il nostro destino è già scritto, è il fato che decide per noi?” ha continuato.

“E’ vero che spesso diamo le cose per scontate, pensando che tutto sia apposto, quando invece tutto sta andando a puttan*” ha concluso nel suo sfogo su Instagram. Sfogo che sembrerebbe essere rivolto alla sua ex.

Pago si è chiesto come mai la sua storia con Serena Enardu è finita, tra l’altro non sembrerebbe averle chiuso le porte per un eventuale ritorno, oppure si è semplicemente lasciato andare ad una riflessione sulla sua vita?

Pago sbotta contro la fake news su Instagram: “Per me è incomprensibile”

Pago, oltre a lasciarsi andare in merito al motivo per cui le cose spesso non vanno come vorremmo, ha anche sbottato contro chi diffonde fake news sul suo conto, incolpando non solo loro di scrivere articoli che non corrisponderebbero alla verità dei fatti, ma anche a tutti colori che credono a quanto letto. L’ex fidanzato di Serena Enardu, infatti, consiglia di affidarsi unicamente a quello che lui dice e non a ciò che si legge in giro.

“Bisogna anche considerare nella vita che molte persone, spesso e senza alcun motivo, si impegnano ad inventare cose su di te” ha scritto il cantante. “Spesso queste cose ti vengono a creare non pochi disagi nel mondo reale, prendete il mio caso” ha suggerito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Signorini. “Tra una batosta e l’altra ero convinto di essere stato piuttosto chiaro, ma invece pare di no” ha osservato.

“Mi hanno detto che ho fatto questo o quest’altro o addirittura che prenderò parte a un programma televisivo” ha aggiunto, facendo probabilmente riferimento alla sua eventuale partecipazione a Tale e Quale Show. “Ma magari!”

“Alcuni dicono che dovrei smentire, ma dovrei riprendere ogni notizia in giro su di me e rettificarla, ma a che pro? Il problema non sono mica io“ ha sbottato il cantante. “Lo sarei io qualora dicessi cosa non vere, ma non è mai accaduto, quindi per quale motivo dovrei mettermi io a smentire ogni singola notizia non vera?” ha chiesto in maniera retorica Pago su Instagram.

“Una testata scrive ‘A’ su un determinato personaggio, anche se in verità ha sentito la lettera ‘B'” ha proseguito l’ex di Serena Enardu. “Fanno titoli super fake, che fanno intendere cose che non sono mai successe soltanto per farti leggere il loro articolo. Tutto questo per me è davvero incomprensibile, non solo per loro che fanno una cosa del genere ma anche a chi crede a tutto questo!”

“Se crediamo a tutto quello che non sentiamo, ognuno può farci apparire come meglio crede, mettendoci in bocca parole che non abbiamo mai detto o fatto gesti che non abbiamo mai pensato fare” ha concluso il cantante amareggiato.

“Io vi consiglio di credere soltanto a quello che si vede e si sente con i propri occhi e orecchie, questo me lo ha insegnato la vita ma soprattutto la storia di mio padre” ha concluso il cantante, che di recente è stato derubato a Milano. “Per questo motivo fu condannato in maniera ingiusta ed ha dovuto scontare anni di prigione per poi morire difendendo il proprio onore e quello della sua famiglia” ha concluso Pago, nel ricordo di suo padre. “Bisogna dare valore soltanto a quello che vediamo o sentiamo, altrimenti non è nient’altro che una favola. Anche se io a quelle credo ancora” ha aggiunto.