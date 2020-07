Gianluca Vacchi | Svelato (con l’elicottero) il sesso del bambino

Gianluca Vacchi ha svelato il sesso del figlio che aspetta da Sharon Fonseca: come ci si poteva aspettare dal re italiano dei social network, tutto è stato fatto assolutamente in grande.

Gianluca Vacchi, latin lover per definizione, ha definitivamente messo la testa a posto.

L’influencer ha infatti trovato l’amore con la bellissima Sharon Fonseca. Nata nel 1995 e di quasi trent’anni più giovane di Vacchi, la modella Venezuelana è ormai piuttosto avanti con la gravidanza, tanto che il sesso del bambino ormai è definito.

Conoscendo l’indole di Gianluca Vacchi e soprattutto il suo talento innato per la spettacolarizzazione e per la comunicazione social, non c’è da stupirsi se l’annuncio del sesso del bambino è stato dato nella maniera più indimenticabile possibile.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca annunciano il sesso del loro primo figlio

Si è portato avanti con il lavoro, Gianluca Vacchi, e ha deciso di festeggiare la festa del papà americana qualche settimana fa, nonostante il fatto che – tecnicamente – non è ancora diventato padre a tutti gli effetti.

Il pancione di Sharon però comincia a essere chiaramente visibile, nonostante lo splendido fisico che la modella continua a mantenere e, quindi, è tempo di grandi annunci.

La coppia viva nella gigantesca casa di Gianluca Vacchi, circondata da un giardino vastissimo.

Proprio nel giardino di quella che sembra una vera e propria tenuta, i due hanno deciso di ambientare il video – annuncio del sesso del nascituro. Si tratta di un’abitudine che sta diventando sempre più popolare in Italia e nel mondo, tanto che anche altri personaggi famosi hanno deciso di organizzare feste a sorpresa o dei veri e propri siparietti video per rivelare via social il sesso del figlio pronto a nascere.

Nessuno però (almeno finora) ha fatto le cose in grande quanto Sharon e Gianluca, i quali hanno deciso di noleggiare un elicottero per diffondere in cielo fumo colorato, esattamente sopra il giardino dove si trovavano i due prossimi genitori.

Dopo il volo dell’elicottero Sharon è quasi arrivata alle lacrime per l’emozione ma accanto a lei c’era il neo papà più famoso dei social italiani pronto ad abbracciarla.

A far compagnia alla coppia l’inseparabile Olaf, il labrador di Sharon che la modella ha soprannominato El Gordo (il grassone) a causa della sua forma fisica non esattamente atletica.

Negli ultimi due anni la relazione tra Sharon e Vacchi è andata a gonfie vele: i due si sono conosciuti sul set di un video musicale che aveva Vacchi come protagonista e al quale Sharon partecipava in qualità di modella. Scattato un vero e proprio colpo di fulmine i due non si sono più separati e pare che non abbiano alcuna intenzione di farlo nel prossimo futuro.

Tra l’altro, i due hanno sempre avuto una grande complicità che viene spesso mostrata al mondo social attraverso gli ormai famosissimi balletti di Gianluca ai quali, ormai, Sharon si unisce abitualmente (nonostante il pancione!).