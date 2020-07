Temptation Island: quando va in onda l’ultima puntata con Filippo Bisciglia

Temptation Island | Il portale Tv Blog ha rivelato in anteprima quando va in onda l’ultima puntata di quest’edizione con Filippo Bisciglia e quando dovrebbe iniziare quella condotta da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island è tornato da due settimane sul piccolo schermo degli italiani, ma c’è già chi pensa a quando andrà in onda l’ultima puntata.

Il portale Tv Blog ha rivelato, in anteprima, quando andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione con Filippo Bisciglia su canale 5, la prima che vede uniti i personaggi più amati del piccolo schermo mettere alla prova le loro storie d’amore insieme a coppie formate da persone comuni.

L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda il 30 luglio, tra l’altro giovedì scorso abbiamo assistito al primo falò di confronto di quest’anno, in quanto Mediaset non ha nessuna intenzione di trasmettere il programma per il mese di agosto, ma concludere tutto durante luglio.

Infatti, l’ultima settimana del mese, vedrà andare in onda un doppio appuntamento dell’isola delle tentazioni. Uno martedì 28 luglio e l’ultimo, come anticipato, giovedì 30.

Temptation Island: quando inizia l’edizione con Alessia Marcuzzi

Temptation Island però non è ancora giunto al termine per quest’anno perché, come più volte anticipato, oltre all’edizione di Filippo Bisciglia, ci sarà anche quella condotta da Alessia Marcuzzi.

Il portale Tv Blog ha anticipato che la messa in onda dell’edizione condotta dalla Marcuzzi, che dovrebbe essere incentrata maggiormente sulle coppie formate da personaggi non famosi e con un’età leggermente inferiore rispetto a quella dei protagonisti dell’edizione attualmente in corso, dovrebbe partire a settembre.

Per questo motivo, Mediaset ha scelto di terminare l’edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia, tra l’altro secondo le anticipazioni Ciavy avrebbe già chiesto il falò a Valeria Liberati, a luglio e non ad agosto. In modo tale da poter far “respirare” il pubblico tra un’edizione e l’altra, considerando anche che durante il mese di agosto dovrebbe essere registrata l’edizione della Marcuzzi.

Temptation Island con Alessia Marcuzzi partirà a settembre e sicuramente sarà un’edizione da non perdere assolutamente.