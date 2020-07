“Caduta Libera” | Torna il quiz con Gerry Scotti, al via i casting

“Caduta Libera”, con Gerry Scotti, è pronto a ripartire. Il conduttore animerà ancora una volta i pomeriggi degli italiani. I casting sono aperti, come partecipare al quiz.

Gerry Scotti, in tempo di lockdown, aveva avvisato: “Bisogna fare qualcosa per far ripartire la televisione e fronteggiare questo periodo particolare. Le radio hanno unito le forze, con i diversi editori, potremmo pensare a una cosa del genere anche nel nostro settore. Ho tanti amici e colleghi in questo mondo: da Fiorello alla De Filippi, passando per Bonolis e Carlo Conti. Chiamerò qualcuno, magari, per capire come agire“. Così parlava al Fatto Quotidiano uno dei maggiori conduttori televisivi del nostro Paese.

Da quell’intervista è passato un po’ di tempo, non troppo, quanto basta per provare a rimettere insieme i pezzi di un settore che fatica esattamente come gli altri (forse qualcosa in più a livello produttivo e di risorse umane oltre che economiche) a ripartire. Dalle parti di Mediaset, tuttavia, si riparte da dove eravamo rimasti e cioè, neanche a dirlo, dai quiz di Scotti. Sono aperti, infatti, i casting per partecipare alla nuova edizione di “Caduta Libera”.

“Caduta Libera” sta per tornare: come partecipare al programma

Il gioco che mescola azzardo e un pizzico di incoscienza – visto che poi chi sbaglia cade sul serio in una buca che prende inaspettatamente vita sotto i piedi – alla cultura generale: serve tempo e prontezza per cercare di vincere e portare a casa qualcosa. Qualità che dovremmo avere anche nella nostra routine giornaliera per fronteggiare gli imprevisti che piombano improvvisamente al nostro cospetto.

Gerry Scotti strappa un sorriso e floridi ascolti, con quella sua aria rassicurante: animale da palcoscenico consumato, in grado persino di dare lustro – ancora una volta – ad una trasmissione cult come “Chi vuol essere milionario” dopo anni sulla cresta dell’onda. È lui il re dello Share a Mediaset, purché ci siano premi in palio. Per molti la ricompensa più bella resta conoscerlo e giocare insieme a lui: “Le luci vanno giù e non si scherza più”, ma stavolta non è solo un tormentone.

Tutto è pronto (o quasi) per ricominciare: “Caduta Libera” tornerà a popolare i pomeriggi degli italiani, mancano soltanto i concorrenti. I casting, in tal senso, sono attivi: per partecipare basta telefonare allo 02-89919828 oppure scrivere una mail a [email protected] entro il 31 agosto ed avere un’età compresa fra i 18 e i 55 anni. Uno dei quiz più amati sta per tornare, Gerry Scotti aspetta solo voi.

